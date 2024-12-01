Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MENAS
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH MENAS

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MENAS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Menaworld, Menas Mall Saigon Airport, Số 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu trữ hồ sơ bộ phận, tài sản công cụ dụng cụ phòng Ecommerce
Hỗ trợ phần mềm các gian hàng, phương thức thanh toán.
Giải đáp thắc mắc từ các bộ phận.
Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ các phòng ban xử lý và phân chia công việc.
Quản lý check list công việc theo dõi các dự án của phòng Ecommerce

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt.
Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến và chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác.
Có khả năng và sẵn sàng học hỏi nhanh chóng các công nghệ và công cụ mới liên quan đến các sáng kiến chuyển đổi số
Tinh thần phục vụ cao, đặc biệt trong việc hỗ trợ người dùng nội bộ thuộc nhiều phòng ban khác nhau.
Có khả năng tổ chức và ghi chép các nhiệm vụ và thông tin liên quan đến dự án

Tại CÔNG TY TNHH MENAS Thì Được Hưởng Những Gì

Chi phí hỗ trợ hàng tháng: 2 triệu net.
Được đào tạo, hướng dẫn công việc tận tình.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Tham gia các khóa đào tạo và hội thảo về Digital Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MENAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MENAS

CÔNG TY TNHH MENAS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP. HCM

