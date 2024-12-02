Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất nội dung video sáng tạo để thúc đẩy chiến lược tiếp thị của công ty trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktiok,...
Tham gia diễn xuất trong các video
Thực hiện sản xuất các video từ khâu ý tưởng ban đầu đến việc chỉnh sửa và hoàn thiện cuối cùng
Lên kế hoạch quay phim, chỉnh sửa video, và tạo ra các hiệu ứng đồ họa hấp dẫn
Theo dõi xu hướng phát triển công nghệ để nâng cao chất lượng và sáng tạo của video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm content media, có kênh cá nhân là 1 điểm cộng
Có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực content media
Thành tạo tin học văn phòng
Yêu cầu tốt trung cấp, cao đẳng trở lên
Yêu cầu từ 18-30 tuổi

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp
Được đóng BHYT, BHXH và đóng TTNCN
Chế độ thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

