Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Sản xuất nội dung video sáng tạo để thúc đẩy chiến lược tiếp thị của công ty trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktiok,...
Tham gia diễn xuất trong các video
Thực hiện sản xuất các video từ khâu ý tưởng ban đầu đến việc chỉnh sửa và hoàn thiện cuối cùng
Lên kế hoạch quay phim, chỉnh sửa video, và tạo ra các hiệu ứng đồ họa hấp dẫn
Theo dõi xu hướng phát triển công nghệ để nâng cao chất lượng và sáng tạo của video
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm content media, có kênh cá nhân là 1 điểm cộng
Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
