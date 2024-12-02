Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất nội dung video sáng tạo để thúc đẩy chiến lược tiếp thị của công ty trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktiok,...

Tham gia diễn xuất trong các video

Thực hiện sản xuất các video từ khâu ý tưởng ban đầu đến việc chỉnh sửa và hoàn thiện cuối cùng

Lên kế hoạch quay phim, chỉnh sửa video, và tạo ra các hiệu ứng đồ họa hấp dẫn

Theo dõi xu hướng phát triển công nghệ để nâng cao chất lượng và sáng tạo của video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm content media, có kênh cá nhân là 1 điểm cộng

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực content media

Thành tạo tin học văn phòng

Yêu cầu tốt trung cấp, cao đẳng trở lên

Yêu cầu từ 18-30 tuổi

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp

Được đóng BHYT, BHXH và đóng TTNCN

Chế độ thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin