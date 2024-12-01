Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP DỊCH VỤ TƯ VẤN ASAHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 276/19 Tân Hoà Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Ứng viên có kinh nghiệm thực hiện, hoặc giao việc - giám sát Thực tập sinh thực hiện những công việc sau:

Research được ra nhóm key cần có cho dự án, nhóm key mới, nhóm key mở rộng theo từng flow.

Viết content đảm bảo chi tiết khai thác sâu từng heading trong Outline.

Internal link theo đúng nhịp đọc user đạt điểm chạm cảm xúc giúp user click đọc tiếp những content khác trên site (xác định thông qua chỉ số bounce rate).

Bên cạnh đó đảm bảo internal link về những page SEO quan trọng của nhóm key cần đầy).

Kỹ năng Audit: Xác định được những content cần audit, lên được outline mới tốt hơn cũ khi kết hợp thống kê từ Search console trả về cho page cần audit cũng như phân tích từ đối thủ).

Sau audit cần xác định list ra rank trước và sau khi audit để đánh giá hiệu quả.Xây dựng nội dung Digital Marketing: Tiktok, Youtube, Zalo OA, Email Marketing, SMS Marketing,...

Viết nội dung ở website, am hiểu về SEO.Hỗ trợ lên ý tưởng và xây dựng chiến lược branding công ty.

Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên các nền tảng Facebook Ads, Zalo ads, Google Ads... theo ngân sách được cấp.

Nghiên cứu, theo dõi, update liên tục về Facebook Ads, thị trường, trend để bắt kịp xu hướng.

Quản trị Website/Fanpage doanh nghiệp.

Phối hợp lập kế hoạch và triển khai các hoạt động/Campaign marketing trên các nền tảng digital như: Website, Facebook, SEO/SEM, Email, Social media, Quảng cáo hiển thị... theo tháng/quý.

Đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả của các Campaign digital marketing.

Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng traffic trên website, SEO, SEM, tăng lượng tương tác trên fanpage nhằm tăng lượt tiếp cận khách hàng mục tiêu mới.

Lập kế hoạch xây dựng data khách hàng qua các kênh digital.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực hiện chiến dịch Marketing

Tinh thần học hỏi, tự học cao nhằm đáp ứng tiếp thu kiến thức marketing được đào tạo theo nhu cầu thực tiễn.

Tốt nghiệp Cao đẳng, hoặc Đại học chuyên ngành Digital Marketing.

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Chatgpt, Capcut, Edit Video cơ bản, Canva nâng cao.

Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục.

Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ TƯ VẤN ASAHI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản + KPI + Thưởng dự án (đến 50tr/tháng/dự án)

BHXH theo quy định Nhà nước

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tự chủ.

Được đào tạo nội bộ hoặc cử đi học nhằm đảm bảo hoàn thành KPI công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ TƯ VẤN ASAHI

