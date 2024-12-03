Tuyển Digital Marketing The Adora làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Viết nội dung các bài đăng, nội dung các chương trình khuyến mãi của DPG: ADORA, Le Dong Phuong, Shang Garden, kịch bản chương trình event, kịch bản video ngắn, viết bài website

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo, viết bài quảng cáo, seeding...

Quay phim và dựng video ngắn các event sự kiện sử dụng cho mục tiêu truyền thông online

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, lập báo cáo phân tích thị trường ngành hàng, báo kết quả truyền thông sau từng chiến dịch: báo cáo đến HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ban Giám đốc, đối tác truyền thông.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành: Marketing, QTKD, truyền thông báo chí,....

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content, planner.

Từng làm việc trong phòng Marketing các Công ty bán lẻ hoặc Nhà hàng – Khách sạn, các ngành FMCG, mẹ và bé, ưu tiên các thương hiệu lớn, chuỗi tại Việt Nam hoặc thương hiệu của các Công ty đa quốc gia.

Có kỹ năng viết lách, lập kế hoạch, nắm vững các kiến thức chuyên môn về truyền thông và Marketing.

Có Porfolio cụ thể về kinh nghiệm và các dự án đã thực hiện là một lợi thế

Có kinh nghiệm chụp ảnh và dựng phim

Khả năng sáng tạo cao và kinh nghiệm ứng dụng AI vào công tác sáng tạo.

Nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.

Tinh thần làm việc nhóm cao.

Kỹ năng thống kê và phân tích số liệu.

Nhạy bén với xu thế thị trường và người tiêu dùng.

Vi tính văn phòng: Powerpoint, Outlook, Excel, Word...

Tại The Adora Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Cơm trưa tại Công ty.

Thưởng tháng 13,...

Làm việc trong môi trường Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Adora

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin