Tuyển Digital Marketing The Adora làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại The Adora
- Hồ Chí Minh:
- 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Viết nội dung các bài đăng, nội dung các chương trình khuyến mãi của DPG: ADORA, Le Dong Phuong, Shang Garden, kịch bản chương trình event, kịch bản video ngắn, viết bài website
Thực hiện các chiến dịch quảng cáo, viết bài quảng cáo, seeding...
Quay phim và dựng video ngắn các event sự kiện sử dụng cho mục tiêu truyền thông online
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, lập báo cáo phân tích thị trường ngành hàng, báo kết quả truyền thông sau từng chiến dịch: báo cáo đến HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ban Giám đốc, đối tác truyền thông.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content, planner.
Từng làm việc trong phòng Marketing các Công ty bán lẻ hoặc Nhà hàng – Khách sạn, các ngành FMCG, mẹ và bé, ưu tiên các thương hiệu lớn, chuỗi tại Việt Nam hoặc thương hiệu của các Công ty đa quốc gia.
Có kỹ năng viết lách, lập kế hoạch, nắm vững các kiến thức chuyên môn về truyền thông và Marketing.
Có Porfolio cụ thể về kinh nghiệm và các dự án đã thực hiện là một lợi thế
Có kinh nghiệm chụp ảnh và dựng phim
Khả năng sáng tạo cao và kinh nghiệm ứng dụng AI vào công tác sáng tạo.
Nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
Tinh thần làm việc nhóm cao.
Kỹ năng thống kê và phân tích số liệu.
Nhạy bén với xu thế thị trường và người tiêu dùng.
Vi tính văn phòng: Powerpoint, Outlook, Excel, Word...
Tại The Adora Thì Được Hưởng Những Gì
Cơm trưa tại Công ty.
Thưởng tháng 13,...
Làm việc trong môi trường Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Adora
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI