Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH PHÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 08 Phan huy Ích, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Thiết kế các công cụ/ ấn phẩm Marketing phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng, và sự kiện như Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, etc.

- Lên layout minh học cho các concept thiết kế và kèm theo bản hướng dẫn chi tiết

- Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm

- Thực hiện video clip, chụp ảnh sản phẩm, văn phòng

- Chịu trách nhiệm chỉnh sửa hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác truyền thông

- Các công việc do cấp trên phân bổ

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành Marketing, Thiết Kế,..

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo các công cụ, phầm mềm thiết kế khác nhau để hỗ trợ cho công việc.

- Có tư duy sáng tạo, ham học hỏi, chủ động cập nhật xu hướng để không bị lỗi thời trong các thiết kế của mình.

- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

- Có kỹ năng sắp xếp công việc hợp lý. Có trách nhiệm với công việc.

Tại HỘ KINH DOANH PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8-9 triệu

- Được làm việc tại nhà, chỉ lên cty 4h/ ngày

- Hưởng đầy đủ phúc lợi theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÊ

