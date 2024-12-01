Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH PHÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH PHÊ
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 08 Phan huy Ích, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Thiết kế các công cụ/ ấn phẩm Marketing phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng, và sự kiện như Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, etc.
- Lên layout minh học cho các concept thiết kế và kèm theo bản hướng dẫn chi tiết
- Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm
- Thực hiện video clip, chụp ảnh sản phẩm, văn phòng
- Chịu trách nhiệm chỉnh sửa hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác truyền thông
- Các công việc do cấp trên phân bổ
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành Marketing, Thiết Kế,..
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo các công cụ, phầm mềm thiết kế khác nhau để hỗ trợ cho công việc.
- Có tư duy sáng tạo, ham học hỏi, chủ động cập nhật xu hướng để không bị lỗi thời trong các thiết kế của mình.
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
- Có kỹ năng sắp xếp công việc hợp lý. Có trách nhiệm với công việc.
Tại HỘ KINH DOANH PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 8-9 triệu
- Được làm việc tại nhà, chỉ lên cty 4h/ ngày
- Hưởng đầy đủ phúc lợi theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
