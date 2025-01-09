Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PAN OCEAN INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

1. Manage:

- Responsible for the operation, planning, execution and management of Tiktok and Shopee stores to ensure the growth of account revenue.

- Regularly analyze sales account data, optimize and formulate operation strategies.

- Collect and analyze market and competitor information, formulate marketing and sales plans, and combine platform resources to increase store views and conversion rates.

- Regularly analyze sales data based on sales conditions and formulate optimization plans.

- Plan and implement advertising campaigns on TikTok and Shopee.

----------

- Chịu trách nhiệm vận hành, lên kế hoạch triển khai và quản lý các cửa hàng Tiktok, Shopee, đảm bảo tăng trưởng doanh thu của tài khoản;

- Phân tích dữ liệu tài khoản bán hàng thường xuyên, tối ưu hóa và xây dựng chiến lược hoạt động;

- Thu thập và phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, lập kế hoạch tiếp thị và bán hàng, kết hợp các nguồn lực nền tảng để tăng lượt xem cửa hàng và tỷ lệ chuyển đổi, v.v.;

- Phân tích dữ liệu bán hàng thường xuyên dựa trên điều kiện bán hàng và lập kế hoạch tối ưu hóa;

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên TikTok và Shopee.

2. Store Development and Optimization: