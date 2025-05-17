Tuyển Digital Marketing Ngõ Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Ngõ Thái
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Ngõ Thái

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Ngõ Thái

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 37 đường số 12, phường 10, KDC Cityland Park Hills, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Phụ trách về mặt tiếp cận và hiệu quả của ADS
Nghiên cứu và đề xuất chiến dịch/nội dung/kênh quảng cáo phù hợp
Phân tích thị trường, cập nhật các xu hướng quảng cáo mới
Xây dựng chiến lược quảng cáo các kênh social của doanh nhiệp như: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo,…
Thiết lập và quản lý chiến dịch quảng cáo
Tối ưu chiến dịch đúng mục tiêu mong muốn
Đo lường và báo cáo kết quả
Đánh giá về ngân sách và các yếu tố quảng cáo hiệu quả
Hỗ trợ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy ads từ 1 năm trở lên
Đã chạy F&B hoặc các ngành liên quan đến ẩm thực
Phẩm chất cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ
Thời gian và địa điểm làm việc linh động

Tại Ngõ Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Tối thiểu 1 ngày/tuần tại Văn phòng
Được chủ động đề xuất các ý tưởng , chiến dịch, ngân sách, target khách hàng
Môi trưởng làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được hỗ trợ kịp thời trong quá trình làm việc
Thưởng lương tháng 13 nếu định hướng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngõ Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngõ Thái

Ngõ Thái

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 945/64B Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp

