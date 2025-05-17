Tuyển Digital Marketing Ngõ Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 37 đường số 12, phường 10, KDC Cityland Park Hills, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Phụ trách về mặt tiếp cận và hiệu quả của ADS

Nghiên cứu và đề xuất chiến dịch/nội dung/kênh quảng cáo phù hợp

Phân tích thị trường, cập nhật các xu hướng quảng cáo mới

Xây dựng chiến lược quảng cáo các kênh social của doanh nhiệp như: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo,…

Thiết lập và quản lý chiến dịch quảng cáo

Tối ưu chiến dịch đúng mục tiêu mong muốn

Đo lường và báo cáo kết quả

Đánh giá về ngân sách và các yếu tố quảng cáo hiệu quả

Hỗ trợ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy ads từ 1 năm trở lên

Đã chạy F&B hoặc các ngành liên quan đến ẩm thực

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ

Thời gian và địa điểm làm việc linh động

Tại Ngõ Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Tối thiểu 1 ngày/tuần tại Văn phòng

Được chủ động đề xuất các ý tưởng , chiến dịch, ngân sách, target khách hàng

Môi trưởng làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được hỗ trợ kịp thời trong quá trình làm việc

Thưởng lương tháng 13 nếu định hướng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngõ Thái

