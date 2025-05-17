Tuyển Digital Marketing Ngõ Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Ngõ Thái
- Hồ Chí Minh: số 37 đường số 12, phường 10, KDC Cityland Park Hills, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Phụ trách về mặt tiếp cận và hiệu quả của ADS
Nghiên cứu và đề xuất chiến dịch/nội dung/kênh quảng cáo phù hợp
Phân tích thị trường, cập nhật các xu hướng quảng cáo mới
Xây dựng chiến lược quảng cáo các kênh social của doanh nhiệp như: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo,…
Thiết lập và quản lý chiến dịch quảng cáo
Tối ưu chiến dịch đúng mục tiêu mong muốn
Đo lường và báo cáo kết quả
Đánh giá về ngân sách và các yếu tố quảng cáo hiệu quả
Hỗ trợ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã chạy F&B hoặc các ngành liên quan đến ẩm thực
Phẩm chất cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ
Thời gian và địa điểm làm việc linh động
Tại Ngõ Thái Thì Được Hưởng Những Gì
Được chủ động đề xuất các ý tưởng , chiến dịch, ngân sách, target khách hàng
Môi trưởng làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được hỗ trợ kịp thời trong quá trình làm việc
Thưởng lương tháng 13 nếu định hướng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngõ Thái
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
