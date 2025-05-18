Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PARISKIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 04, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quay dựng video sản phẩm, video review, teaser livestream, video thương hiệu (UGC, review, behind the scenes...)

- Thiết kế hình ảnh cho Fanpage, Instagram, TikTok, sàn thương mại điện tử, POSM...

- Edit clip quảng cáo, video TikTok ngắn, clip training nội bộ, hội nghị khoa học,...

- Chủ động cập nhật xu hướng sáng tạo, ứng dụng công nghệ AI, công cụ mới vào công việc

- Phân tích đối thủ, cập nhật idea, trend mới. Từ đó hỗ trợ phát triển, định hướng sáng tạo cho các ấn phẩm phù hợp với xu hướng trên social

- Phối hợp, hỗ trợ các thành viên và các bộ phận khác để triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả

- Theo dõi và báo cáo kết quả định kỳ theo từng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm thực chiến ở vị trí quay dựng, thiết kế, sắp xếp bối cảnh cơ bản

- Biết sử dụng Canva, CapCut, Photoshop, Chat-GPT (chưa biết sẽ được hướng dẫn)

- Có gu thẩm mỹ tốt, tư duy dựng clip ngắn, bố cục hình ảnh chuyên nghiệp, có hiểu biết về định vị thương hiệu và marketing căn bản

- Chủ động, chịu áp lực tốt, sẵn sàng học hỏi, hỗ trợ nhiều công việc khác nhau để đào luyện nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong MKT thực chiến

- Ưu tiên ứng viên từng làm cho các brand mỹ phẩm, dược mỹ phẩm…

- Độ tuổi: ưu tiên 18-30

- Thân thiện, sáng tạo, trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PARISKIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPIs theo chiến dịch

- Thưởng: Thưởng lễ/tết, tháng 13

- Phụ cấp – hỗ trợ: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản

- Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo luật VN

- Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm

- Phát triển chuyên môn marketing trong ngành dược mỹ phẩm - được đào tạo, cập nhật kiến thức da liễu thực tiễn từ các dược sĩ và bác sĩ đầu ngành.

- Đãi ngộ thêm: Thư viện sách MKT – kỹ năng, đào tạo thực chiến, dụng cụ tập luyện thể thao, máy massage cho nhân viên

- Tham gia miễn phí các chương trình ca nhạc, gameshow, sự kiện giải trí có sự góp mặt của KOL, KOC, nghệ sĩ nổi tiếng của các thương hiệu thuộc công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PARISKIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin