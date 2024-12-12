Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số SH01, NB - D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thiết kế cơ bản

Viết content Facebook,zalo

Viết bài chuẩn seo, làm hình ảnh đăng web

Làm video tiktok, youtube, fb

Lên plan, nghiên cứu thị trường

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tốt nghiệp CĐ, ĐH

Ưu tiên sinh viên mới ra trường

Cẩn thận, trung thực

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng: Lương + thưởng

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm..... và thưởng lễ tết theo quy định của Công ty.

Chế độ phúc lợi, thăm quan, nghỉ mát, ốm đau, teambuilding, các hoạt động nội bộ.....

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân được thể hiện năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.