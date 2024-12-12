Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số SH01, NB
- D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thiết kế cơ bản
Viết content Facebook,zalo
Viết bài chuẩn seo, làm hình ảnh đăng web
Làm video tiktok, youtube, fb
Lên plan, nghiên cứu thị trường
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tốt nghiệp CĐ, ĐH
Ưu tiên sinh viên mới ra trường
Cẩn thận, trung thực
Có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/ thưởng: Lương + thưởng
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm..... và thưởng lễ tết theo quy định của Công ty.
Chế độ phúc lợi, thăm quan, nghỉ mát, ốm đau, teambuilding, các hoạt động nội bộ.....
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân được thể hiện năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
