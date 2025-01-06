Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Alliance Global Services làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô B, đường 20, KCN Sóng thần 2, Dĩ an, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng và quản trị nội dung: Sáng tạo nội dung, lên nội dung bài viết trên các nền tảng (Gồm bài đăng Fanpage, Website)

- Viết mới và audit nội dung trên hệ thống website công ty đảm bảo tối ưu yếu tố chuẩn SEO và mang lại nội dung hữu ích cho người dung

- Nghiên cứu, phân tích các đối thủ để xây dựng content hữu ích, mang lại trải nghiệm tốt và tăng khả năng chuyển đổi trên website

- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm với công việc tương tự

Sử dụng khá các công cụ nghiên cứu từ khóa như Google Keyword Planner, Ahrefs, Keywordtool

Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc

Có thể gom nhóm từ khóa, lên dàn ý bài viết một cách mạch lạc

Khả năng ngôn ngữ tốt, sử dụng câu chữ đa dạng, hấp dẫn

Ưu tiên ứng viên có tư duy tốt về insight khách hàng, chuyển đổi trên website

Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực cơ khí

Tại Công Ty TNHH Alliance Global Services Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 10tr.

- Ăn cơm trưa tại Công ty, đồng phục đầy đủ.

- Là công ty 100% vốn đầu tư Mỹ, Công ty chú trọng về con người và các đãi ngộ.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Tăng lương định kỳ vào tháng 01 hàng năm, chế độ ốm đau, sinh nhật, tang, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alliance Global Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin