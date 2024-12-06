Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lầu 10, Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads và Facebook Ads, mang data nóng về cho đội telesale tư vấn.

- Theo dõi và tối ưu hóa các nội dung, hình ảnh và chất lượng chiến dịch quảng cáo.

- Đề xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.

- Triển khai, đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết của các chiến dịch chạy trên nền tảng FB.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Facebook Ads và Google Ads.

- Quảng cáo tập trung vào việc xây dựng nội dung thu hút khách hàng, tăng khả năng chuyển đổi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quảng cáo lĩnh vực sản phẩm số.

- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi, có trách nhiệm.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 11.700.000 đồng + thưởng

Lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp minh bạch, rõ ràng; review lương mỗi 6 tháng;

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM)

