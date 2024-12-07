Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội
- Tiếp thị tìm kiếm khách hàng chạy thị trường trong nước và nước ngoài
- Giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề về quảng cáo cho khách hàng, ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng, lỗi hệ thống, xử lý các vấn đề phát sinh.
- Phối hợp với leader đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan
-
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan
- Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
hưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, kỹ năng làm việc nhóm, năng động và sáng tạo trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, kỹ năng làm việc nhóm, năng động và sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH,… theo quy định của luật Lao động
-
Chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH,… theo quy định của luật Lao động
- Hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn: Du lịch, sinh nhật, các hoạt động team building và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn: Du lịch, sinh nhật, các hoạt động team building và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.
- Được cấp máy tính và các thiết bị phục vụ công việc.
Được cấp máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 18, Tổ dân phố 1, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

