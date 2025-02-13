Tuyển Digital Marketing Dr Huy Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Dr Huy Clinic
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
• Viết content cho nội dung livestream fanpage, content clip ngắn, script phỏng vấn khách hàng.
• Luôn cập nhật xu hướng trên các kênh social.
• Chuẩn bị tư liệu kịch bản, timeline sản xuất.
• Tham gia đóng góp ý tưởng content.
• Các nhiệm vụ khác theo sự điều phối của manager.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng.
• Đa dạng cách viết, sáng tạo, linh hoạt không theo lối mòn.
• Có khả năng diễn đạt ý tưởng tốt, phân tích ngữ nghĩa tốt.
• Năng động, chịu trách nhiệm trong công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Có ý thức kỷ luật, thái độ nghiêm túc trong công việc.
Tại Dr Huy Clinic Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dr Huy Clinic
