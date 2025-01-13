Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 369B - C, Lê Quang Định, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các nền tảng: Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube, Zalo Ads, v.v.

Theo dõi , đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo;

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách;

Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp;

Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo;

Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh;

Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng;

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Ưu tiên ứng viên trong ngành Thời trang, Gia dụng, Bán lẻ,..

Có kinh nghiệm quản trị fanpages, am hiểu về Facebook & Google ads...

Có khả năng làm việc multi-task;

Thành thạo các kỹ năng: lập kế hoạch, lập ngân sách, đo lường, phân tích và tổng hợp;

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, nghỉ lễ, phép và các chế độ theo quy định của Nhà nước/ Công ty;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ ;

Môi trường làm việc thân thiện, công bằng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin