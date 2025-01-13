Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 369B

- C, Lê Quang Định, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các nền tảng: Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube, Zalo Ads, v.v.
Theo dõi , đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo;
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách;
Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp;
Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo;
Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh;
Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng;

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Ưu tiên ứng viên trong ngành Thời trang, Gia dụng, Bán lẻ,..
Có kinh nghiệm quản trị fanpages, am hiểu về Facebook & Google ads...
Có khả năng làm việc multi-task;
Thành thạo các kỹ năng: lập kế hoạch, lập ngân sách, đo lường, phân tích và tổng hợp;
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, nghỉ lễ, phép và các chế độ theo quy định của Nhà nước/ Công ty;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ ;
Môi trường làm việc thân thiện, công bằng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

