Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 4/6B, ấp 4, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Hóc Môn, HCM, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

-Đề xuất chiến lược, kế hoạch marketing

- Lập kế hoạch, điều phối các nguồn lực liên quan, tổ chức thực hiện các chiến dịch

- Theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả các chiến dịch và chương trình marketing

- Tham gia xây dựng văn hoá công ty, lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện truyền thông

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng:01 Nam/ Nữ, Tuổi: từ 25- 35

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên vị trí Phó phòng.

- Có chuyên môn và kiến thức, tầm nhìn về marketing.

- Chủ động trong công việc, chịu được áp lực cao, có thể đi công tác trong thành phố và tác tỉnh.

- Có tư duy nhanh nhẹn, linh hoạt, nắm bắt ý tưởng tốt

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10-13 triệu

- Được hưởng các chế độ như: BHXH, BHYT, BHTN, theo Luật lao động

- Thưởng các kỳ nghỉ lễ theo quy định công ty.

- Hưởng các chế độ ốm đau, cưới hỏi, sinh nhật bản thân

- Thời gian: 8h00- 16h30 ( từ thứ hai - bảy), nghỉ trưa 1 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.