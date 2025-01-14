Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: P301, Lô A59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch làm việc Tháng, Tuần, Ngày.
- Xây dựng hình ảnh truyền thông cho thương hiệu AVA Coffee, xây dựng lòng tin và sự an tâm cho khách hàng, luôn giữ kết nối với khách hàng tối ưu chi phí quảng cáo, cá nhân hóa nội dung tiếp cận.
- Tập trung vào MKT online để tiếp cận khách hàng tiềm năng ( blog, Tiktok, FB, Zalo, youtube, Instagram, Threads...)
- Chia sẽ những câu chuyện thành công của đối tác nhượng quyền hiện tại, các lý do nên bắt đầu từ nhượng quyền xe cà phê pha máy mang đi AVACOFFEE..
- Livestream giới thiệu mô hình kinh doanh với chi phí thấp, tận dụng khai thác tối ưu tiềm năng mặt bằng và nhân lực có sẵn, lợi nhuận hấp dẫn, ít rủi ro. khai thác kết hợp mặt bằng tăng thêm thu nhập cho khách hàng..
- Chạy quảng cáo theo tệp khách hàng tiềm năng ( có sở thích kinh doanh cà phê, khởi nghiệp, có mặt bằng để trống, có thời gian nhàn rỗi, có tài chính nhàn rỗi, mặt bằng kết hợp)
- Tạo các video trên: tiktok, youtube shorts, FB, reels... về chia sẽ kinh nghiệm vận hành điểm bán cà phê của hệ thống thực tế, minh họa chi phí thấp - lợi nhuận cao qua các tình huốn thực tế, hướng dẫn khởi nghiệp với mô hình nhượng quyền xe cà phê pha máy mang đi avacoffee khoản từ 1-3 phút ( video ngắn thu hút sự chú ý nhanh và tăng khả năng lan truyền).
- Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tiềm năng đến những đaị lý có sẵn của hệ thống để trải nghiệm thúc đẩy khách hàng ra quyết định nhanh hơn.
- Khuyến khích đại lý hiện tại chia sẽ hình ảnh lên hashtag lan tỏa cho thương hiệu ( tạo những hashtag về sản phẩm và dịch vụ của công ty).
- Khai thác, tương tác với khách hàng tư vấn TELESALES, trực tiếp và chốt sale....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, sáng tạo, chính trực, giao tiếp tốt, chịu khó...
Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng phải chịu khó học hỏi
Sẵn sàng đi thị trường để cập nhật tình hình thực tế với các bộ phận liên quan

Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, có không gian khai phá, tỏa sáng bản thân, lộ trình thăng tiến của bản thân không giới hạn,
Đầy đủ các chính sách và phúc lợi theo luật lao động
Thưởng theo năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK AVA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: P301, Lô A59/1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

