Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 247 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận , HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch Content Marketing.

- Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

- Xây dựng và quản lý nội dung trên Website, Blog, Fanpage của công ty, kịch bản video,v.v

- Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác.

- Phối hợp với Designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

- Theo dõi và báo cáo hiệu suất công việc hàng tuần/ tháng/ quý/ năm.

- Brainstorm và đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch .

- Phối hợp cùng team để đảm bảo tiến độ và kết quả cho các chiến dịch và sản phẩm phục vụ công việc Marketing

- Phụ trách triển khai các hoạt động hợp tác với KOL, KOC, báo chí, đối tác...

- Thực hiện các hoạt động Marketing khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Báo chí-Truyền thông, PR, Quảng cáo hoặc ngành có liên quan.

- Có khả năng sáng tạo về nội dung, nắm bắt xu hướng. Kỹ năng viết tốt

- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm chuyên viên SEO Marketing. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết bài cho website

- Tư duy logic, giao tiếp tốt.

- Có khả năng lập kế hoạch

- Khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi và sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp

- Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.

-Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tào am hiểu về tất cả sản phẩm của Công ty.

Thời gian làm việc : từ thứ 2 đến thứ 7. Ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật & 02 ngày OFF thứ 7 cố định trong tháng.

Công ty tài trợ cơm trưa tại văn phòng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Thu nhập 8-12 Triệu/tháng tùy năng lực

Tham gia các hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR

