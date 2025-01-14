Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR
- Hồ Chí Minh:
- 247 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận , HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch Content Marketing.
- Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
- Xây dựng và quản lý nội dung trên Website, Blog, Fanpage của công ty, kịch bản video,v.v
- Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác.
- Phối hợp với Designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
- Theo dõi và báo cáo hiệu suất công việc hàng tuần/ tháng/ quý/ năm.
- Brainstorm và đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch .
- Phối hợp cùng team để đảm bảo tiến độ và kết quả cho các chiến dịch và sản phẩm phục vụ công việc Marketing
- Phụ trách triển khai các hoạt động hợp tác với KOL, KOC, báo chí, đối tác...
- Thực hiện các hoạt động Marketing khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng sáng tạo về nội dung, nắm bắt xu hướng. Kỹ năng viết tốt
- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm chuyên viên SEO Marketing. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết bài cho website
- Tư duy logic, giao tiếp tốt.
- Có khả năng lập kế hoạch
- Khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi và sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp
- Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.
-Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc : từ thứ 2 đến thứ 7. Ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật & 02 ngày OFF thứ 7 cố định trong tháng.
Công ty tài trợ cơm trưa tại văn phòng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
Thu nhập 8-12 Triệu/tháng tùy năng lực
Tham gia các hoạt động tập thể.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
