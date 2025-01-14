Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LEVINCI
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY TNHH LEVINCI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Viết và biên tậpnội dung tiếng Anh cho các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Instagram) cho các khách hàng khác nhau.
Phối hợp với designer để brief nội dung thiết kế, đảm bảo rằng nội dung và hình ảnh đồng điệu và thu hút.
Cập nhật xu hướng nội dung và mạng xã hội để đảm bảo nội dung luôn mới mẻ và hấp dẫn.
Làm việc linh hoạt, nhanh nhẹn để đáp ứng các yêu cầu đột xuất từ khách hàng và dự án.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng viết tốt bằng tiếng Anh, có khả năng tạo ra nội dung sáng tạo và thu hút.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.
Tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9.000.000 - 15.000.000 đ
Lương và chức vụ được xem xét mỗi 1 năm 1 lần
Lương tháng 13, Thưởng, Chế độ BH theo quy định (đối với Nhân viên CT)
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LEVINCI

CÔNG TY TNHH LEVINCI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

