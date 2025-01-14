Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Viết và biên tậpnội dung tiếng Anh cho các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Instagram) cho các khách hàng khác nhau.

Phối hợp với designer để brief nội dung thiết kế, đảm bảo rằng nội dung và hình ảnh đồng điệu và thu hút.

Cập nhật xu hướng nội dung và mạng xã hội để đảm bảo nội dung luôn mới mẻ và hấp dẫn.

Làm việc linh hoạt, nhanh nhẹn để đáp ứng các yêu cầu đột xuất từ khách hàng và dự án.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng viết tốt bằng tiếng Anh, có khả năng tạo ra nội dung sáng tạo và thu hút.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.

Tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9.000.000 - 15.000.000 đ

Lương và chức vụ được xem xét mỗi 1 năm 1 lần

Lương tháng 13, Thưởng, Chế độ BH theo quy định (đối với Nhân viên CT)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin