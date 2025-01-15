Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ 4U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 158/68 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành, quản lý các hoạt động trong mảng Marketing.

Tham mưu, trợ giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch làm việc.

Phối hợp trực tiếp với team sale, điều chỉnh gia tăng hiệu quả, đảm bảo đạt target.

Đo lường các chỉ số, tối ưu quảng cáo.

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital - Marketing (Online Advertising, Social Media,...)

Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo để đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý.

Sáng tạo nội dung, sản xuất content trên nền tảng Tiktok, Facebook, Youtube,...

Nghiên cứu, thường xuyên update trend và xu hướng mới nhất, thuật toán của TikTok

Sáng tạo biên tập nội dung, lên kế hoạch phát triển kênh TikTok

Quay phim, dựng video (âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo,...) cho các clip của công ty

Xây dựng kế hoạch, hỗ trợ lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, PR, Quảng cáo.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Biết và có kỹ năng về SEO website.

Thành thạo các công cụ quảng cáo online (Facebook Ads, Google Ads) và các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights).

Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, thu hút, và quản lý các kênh truyền thông xã hội.

Am hiểu về SEO, SEM, và các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và tổ chức công việc hiệu quả.

Năng động, sáng tạo, và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ 4U Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-15 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng theo hiệu suất, các dịp lễ Tết, và thưởng doanh thu.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).

Cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn trong môi trường năng động.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng Marketing và quản lý.

Được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ 4U

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin