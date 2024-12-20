Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Lên kịch bản & concept quay dựng cho các sản phẩm được phân công

- Listing sản phẩm + quản lý kênh bán hàng.

- Sản xuất video và đăng lên các kênh.

- Theo dõi chỉ số, đánh giá & báo cáo.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chế độ thưởng hấp dẫn, thưởng các ngày lễ tết.

- Được xét nâng lương định kỳ hàng năm

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

- Thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video ngắn.

- Thường xuyên cập nhật xu hướng và tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội nhanh chóng.

- Cầu tiến, nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc.

- Có kinh nghiệm content creator trước đó. Từng làm content các nền tảng Tiktokshop US, Amz, Etsy... là lợi thế.

- Tiếng Anh căn bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

