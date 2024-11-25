Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook Ads, Google Ads,...

Sử dụng các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads,.. để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của một công ty đến với khách hàng tiềm năng.

Chỉnh sửa hình ảnh, video cho các chiến dịch quảng cáo

Nghiên cứu và tìm hiểu các xu hướng thiết kế mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành Marketing hoặc các ngành khác có liên quan.

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến, chủ động, năng động & sáng tạo trong công việc, giao tiếp tốt

Có tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng mới nhất

Tại Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media) Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc chuyên nghiệp cũng như những kỹ năng mềm làm hành trang khi tốt nghiệp ra trường tìm việc làm.

Được trải nghiệm môi trường học tập, làm việc chuyên nghiệp, thực tế

Được hỗ trợ mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc (Alta Media)

