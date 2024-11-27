Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: SH2
- 08 KĐT Centa City Hải Phòng, Thủy Nguyên, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phối hợp với các phòng ban khác trong các công tác nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng mua bán Khách hàng đã ký: thanh toán, công nợ, khuyến mại, tri ân, bàn giao căn hộ...
Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán.
Các nhiệm vụ , công tác khác được giao tùy theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế.
Hình thức ưa nhìn, giao tiếp tốt, tạo thiện cảm với Khách hàng.
Cẩn thận, chịu khó, kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo.
Có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng chịu thử thách ở những công việc có áp lực cao về khối lượng & tốc độ xử lý.
Hình thức ưa nhìn, giao tiếp tốt, tạo thiện cảm với Khách hàng.
Cẩn thận, chịu khó, kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo.
Có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng chịu thử thách ở những công việc có áp lực cao về khối lượng & tốc độ xử lý.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12 - 15 triệu/tháng + Thưởng + Phụ cấp + Thưởng nóng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI