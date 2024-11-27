Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: SH2 - 08 KĐT Centa City Hải Phòng, Thủy Nguyên, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp với các phòng ban khác trong các công tác nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng mua bán Khách hàng đã ký: thanh toán, công nợ, khuyến mại, tri ân, bàn giao căn hộ...

Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán.

Các nhiệm vụ , công tác khác được giao tùy theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế.

Hình thức ưa nhìn, giao tiếp tốt, tạo thiện cảm với Khách hàng.

Cẩn thận, chịu khó, kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo.

Có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng chịu thử thách ở những công việc có áp lực cao về khối lượng & tốc độ xử lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 15 triệu/tháng + Thưởng + Phụ cấp + Thưởng nóng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.