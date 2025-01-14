Tuyển Event Marketing Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Tuyển Event Marketing Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Hệ thống giáo dục Edufit
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Hệ thống giáo dục Edufit

Event Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Mức lương
900 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô H3

- LC, KĐT Starlake, Xuân Tảo

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 900 - 1,100 USD

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình. Tập đoàn Giáo dục Edufit – The Dewey Schools tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Sự kiện với trách nhiệm chính như sau:
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Sự kiện chào cờ tháng;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Vận hành nhà hát;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện trong lịch năm học;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện phát sinh từ chuyên môn;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện tuyển sinh;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện hội thảo;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện cho thuê nhà hát;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Văn hoá doanh nghiệp;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Họp công việc.

Với Mức Lương 900 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên
• Tiếng Anh giao tiếp tốt
• Kỹ năng quản lý cũng như kỹ năng làm việc chi tiết

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống giáo dục Edufit

Hệ thống giáo dục Edufit

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H3-LC Khu đô thị Tây hồ tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-event-marketing-thu-nhap-900-1-100-thang-tai-ha-noi-job303575
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Tuyển Event Marketing Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Tuyển Event Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm British University Vietnam (BUV)
Tuyển Event Marketing British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
British University Vietnam (BUV)
Hạn nộp: 24/04/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanwha Life Vietnam
Tuyển Event Marketing Hanwha Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hanwha Life Vietnam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 03/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Event Marketing Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Tuyển Event Marketing Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Tuyển Event Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm British University Vietnam (BUV)
Tuyển Event Marketing British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
British University Vietnam (BUV)
Hạn nộp: 24/04/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanwha Life Vietnam
Tuyển Event Marketing Hanwha Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hanwha Life Vietnam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 03/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Event Marketing Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Event Marketing BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Event Marketing Hiệp Hội Phần Mềm Và Dịch Vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hiệp Hội Phần Mềm Và Dịch Vụ CNTT Việt Nam (Vinasa)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Hanwha Aero Engines Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hanwha Aero Engines Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD Hệ thống giáo dục Edufit
900 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Navigos Search
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Vingroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vingroup
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing BIDV MetLife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BIDV MetLife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận British University Vietnam (BUV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Event Marketing British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận British University Vietnam (BUV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm