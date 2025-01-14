Tuyển Event Marketing Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình. Tập đoàn Giáo dục Edufit – The Dewey Schools tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Sự kiện với trách nhiệm chính như sau:

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Sự kiện chào cờ tháng;

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Vận hành nhà hát;

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện trong lịch năm học;

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện phát sinh từ chuyên môn;

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện tuyển sinh;

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện hội thảo;

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện cho thuê nhà hát;

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Văn hoá doanh nghiệp;

- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Họp công việc.