Tuyển Event Marketing Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Hệ thống giáo dục Edufit
- Hà Nội: Lô H3
- LC, KĐT Starlake, Xuân Tảo
Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 900 - 1,100 USD
Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình. Tập đoàn Giáo dục Edufit – The Dewey Schools tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Sự kiện với trách nhiệm chính như sau:
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Sự kiện chào cờ tháng;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Vận hành nhà hát;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện trong lịch năm học;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện phát sinh từ chuyên môn;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện tuyển sinh;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện hội thảo;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Các sự kiện cho thuê nhà hát;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Văn hoá doanh nghiệp;
- Tổ chức/Thực hiện/Giám sát/Quản lý công việc Họp công việc.
Với Mức Lương 900 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Anh giao tiếp tốt
• Kỹ năng quản lý cũng như kỹ năng làm việc chi tiết
Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI