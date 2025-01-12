Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát tiến độ thực hiện các sự kiện, chương trình... nhằm đảm bảo mục tiêu của phòng và mục tiêu chung của công ty.
Định hướng, xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng.
Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông, xây dựng thương hiệu công ty.
Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả chương trình marketing, đồng thời nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh trong việc triển khai, xây dựng các hoạt động bán hàng và hậu mãi, bao gồm các chính sách và hình thức khuyến mãi phù hợp với khách hàng.
Đo lường hiệu quả sau mỗi hoạt động marketing.
Tổng hợp tất cả vật dụng hỗ trợ bán hàng tại điểm bán lẻ (siêu thị, tạp hóa, hội chợ, triển lãm, mini event,...) để góp phần nhận diện thương hiệu (POMS: poster, standee, banner, leaflet, sticker, display island, dangler,...).
Thực hiện thủ tục xin cấp phép liên quan đến quảng cáo ngoài trời, sự kiện, địa điểm gian hàng cho chiến dịch Marketing.
Quản lý và liên hệ với các KOLs, KOCs của thương hiệu.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về event marketing từ 2 năm trở lên.
Có kinh nghiệm làm MC chương trình sự kiện, tổ chức sự kiện, review và phỏng vấn khách hàng.
Có khả năng lên ý tưởng nội dung sự kiện.
Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian tốt, có thể làm việc dưới áp lực cao.
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, tỉ mỉ và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong công ty.
Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng công nghệ hàng đầu thế giới.
Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động hiện hành: BHXH, thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm, sinh nhật... và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Xe đưa đón từ nội thành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

