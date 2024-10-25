Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện của công ty như các sự kiện tri ân, vinh danh, hội nghị khách hàng, giới thiệu sản phẩm,...
- Chủ động phối hợp với các bộ phận, phòng ban trong công ty để chuẩn bị cho sự kiện
- Điều phối và đảm bảo ngân sách sự kiện
- Hỗ trợ thực hiện kế hoạch truyền thông đảm bảo các chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả của sự kiện
- Tổng hợp các hóa đơn, chứng từ, quản lý các hoạt động tài chính của phòng
- Điều phối các hoạt động trong sự kiện
- Chịu trách nhiệm về chất lượng của các event được giao tổ chức
- Quản lý các hạng mục hợp đồng với Nhà cung cấp (NCC) của phòng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nữ. Kinh nghiệm 2 năm trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing, kinh doanh
- Sử dụng thành thạo phần mềm Office phổ biến
- Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động teambuilding, kickoff, sự kiện ra mắt sản phẩm.
- Có khả năng biên tập, viết kịch bản, ý tưởng sáng tạo và tổ chức sản xuất
- Kĩ năng làm việc đa nhiệm, biết quản lý sắp xếp công việc khoa học, trách nhiệm cao
- Kĩ năng viết, giao tiếp, thuyết trình tốt
- Khả năng sáng tạo, gu thẩm mĩ tốt
- Khả năng thấu hiểu và hợp tác với đội nhóm, quản trị tốt các mối quan hệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 15.000.000 - 20.000.000 (deal theo năng lực)
Thưởng Quý từ 2.000.000đ - 4.000.000đ Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty
Thưởng Quý từ 2.000.000đ - 4.000.000đ
Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty
- Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Sẵn sàng làm hết sức - chơi hết mình, vừa hiệu quả công việc vừa kết nối nhân viên.
ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được tạo điều kiện phát triển kỹ năng, nhân viên xuất sắc được nâng lương Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Marketing Team buiding, du lịch trong và ngoài nước Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13...
ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được tạo điều kiện phát triển kỹ năng, nhân viên xuất sắc được nâng lương
Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Marketing
Team buiding, du lịch trong và ngoài nước
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 403 tầng 4 khu nhà A, số 20 Phố Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

