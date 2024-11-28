Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm viêc với bên hội trường, khách sạn, book phòng. Phối hợp với bên CSKH, sale để chốt số lượng, học viên, yêu cầu.

- Điều phối các mối quan hệ và đảm bảo nguồn lực để triển khai sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân sự xây dựng nội dung sự kiện, thiết kế và sản xuất ấn phẩm truyền thông, nhân sự triển khai tại sự kiện, những người liên quan đến sự kiện như lãnh đạo, khách mời....

- Đảm bảo chất lượng hình ảnh, nội dung của tất cả các hạng mục sản phẩm, dịch vụ sử dụng trong sự kiện.

- Chủ động lập kế hoạch triển khai dự án theo yêu cầu của công ty.

- Xử lý các tình huống phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam, sức khoẻ tốt

Giới tính:

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, ưu tiên các ứng viên từng tổ chức các hội thảo hoặc khóa học đào tạo.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô 100 người trở lên

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Nhanh nhẹn, năng động, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Nhiệt huyết, không ngại công việc ngoài giờ, cuối tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 vnđ/tháng.

Lương cứng

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Phụ cấp:

Các chính sách:

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

- Phụ cấp công tác.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

