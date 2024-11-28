Tuyển Event Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Event Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà G3 Vinhomes Green Bay, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Triển khai kế hoạch Marketing, viết bài quảng cáo, truyền thông online và offline trên các kênh mạng xã hội.
- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team Marketing để cùng thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao
- Chăm sóc khách hàng, Tư vấn các sự kiện, khóa học đã có sẵn trong hệ thống công ty.
- Tổ chức các sự kiện, khóa học của công ty theo lịch trình được bàn giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên giới tính Nữ
- Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tiếng anh.
- Sáng tạo, kiên trì, có tinh thần cầu tiến.
- Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc là một lợi thế. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được training.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9.000.000 - 15.000.000 ++
- Hỗ trợ cơm trưa 40.000/suất, phụ cấp máy tính,...
- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13.
- Được hỗ trợ công tác phí khi đi công tác tại các tỉnh và nước ngoài.
- Được training sau khi nhận việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng anh.
- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

