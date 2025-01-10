Tuyển Event Marketing RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

● Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai kế hoạch sự kiện, hoạt động hàng tháng

● Thực thi các công việc tổ chức event theo kế hoạch được phân công

● Liên hệ với các đơn vị, nhà cung cấp để triển khai sự kiện

● Phụ trách phát triển nội dung cho từng sự kiện

● Điều phối và tổ chức sự kiện diễn ra theo đúng kịch bản được xây dựng

● Lên ý tưởng nội dung và hình ảnh concept cho event, xây dựng proposal, kịch bản sự kiện một cách sáng tạo, ý nghĩa, ấn tượng và chuyên nghiệp

● Lập kế hoạch thực hiện, phân công công việc và giám sát quá trình nhằm đảm bảo ý tưởng được triển khai theo yêu cầu

● Xây dựng kế hoạch & sản xuất nội dung cho các kênh social (kịch bản nội dung, ý tưởng phục vụ thiết kế & quay dựng)

● Kết nối & làm việc với KOL/influencer để phục vụ các hoạt động quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các kênh social

● Phối hợp chặt chẽ với team thiết kế và quay dựng video để đảm bảo chất lượng & sự đồng nhất giữa ý tưởng & sản phẩm

● Phối hợp chặt chẽ với team PR, Digital để thực hiện & tối ưu các hoạt động offline, sự kiện tại trường, quảng cáo

● Hỗ trợ team content & digital marketing trong việc xây dựng các group cộng đồng

● Sản xuất sources cho các sản phẩm social media (chụp ảnh sự kiện, quay phim, dựng video,...)

● Phối hợp với team digital marketing để tối ưu hiệu quả cho các chiến dịch digital marketing về mặt nội dung hình ảnh, video

● Cung cấp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch digital marketing

● Thực hiện các công việc được phân công theo yêu cầu của Trưởng bộ phận