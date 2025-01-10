Tuyển Event Marketing RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Event Marketing RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

RT Holdings
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
RT Holdings

Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại RT Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 240 Đường Trần Bình Trọng, phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

● Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai kế hoạch sự kiện, hoạt động hàng tháng
● Thực thi các công việc tổ chức event theo kế hoạch được phân công
● Liên hệ với các đơn vị, nhà cung cấp để triển khai sự kiện
● Phụ trách phát triển nội dung cho từng sự kiện
● Điều phối và tổ chức sự kiện diễn ra theo đúng kịch bản được xây dựng
● Lên ý tưởng nội dung và hình ảnh concept cho event, xây dựng proposal, kịch bản sự kiện một cách sáng tạo, ý nghĩa, ấn tượng và chuyên nghiệp
● Lập kế hoạch thực hiện, phân công công việc và giám sát quá trình nhằm đảm bảo ý tưởng được triển khai theo yêu cầu
● Xây dựng kế hoạch & sản xuất nội dung cho các kênh social (kịch bản nội dung, ý tưởng phục vụ thiết kế & quay dựng)
● Kết nối & làm việc với KOL/influencer để phục vụ các hoạt động quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các kênh social
● Phối hợp chặt chẽ với team thiết kế và quay dựng video để đảm bảo chất lượng & sự đồng nhất giữa ý tưởng & sản phẩm
● Phối hợp chặt chẽ với team PR, Digital để thực hiện & tối ưu các hoạt động offline, sự kiện tại trường, quảng cáo
● Hỗ trợ team content & digital marketing trong việc xây dựng các group cộng đồng
● Sản xuất sources cho các sản phẩm social media (chụp ảnh sự kiện, quay phim, dựng video,...)
● Phối hợp với team digital marketing để tối ưu hiệu quả cho các chiến dịch digital marketing về mặt nội dung hình ảnh, video
● Cung cấp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch digital marketing
● Thực hiện các công việc được phân công theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại RT Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RT Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

RT Holdings

RT Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

