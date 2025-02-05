Tuyển Facebook Ads Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20 ngõ 295 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch quảng cáo Facebook,Tiktok,...

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt.

- Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo

- Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh.

- Biết viết nội dung, lên ý tưởng hình ảnh và video quảng cáo.

- Tối ưu từ khóa, đấu giá, tiện ích mở rộng, tập khách hàng mục tiêu để tăng chuyển đổi.

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/ nội dung/ chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

- Nghiên cứu đối thủ, rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học hoặc tối thiểu đã qua khoá đào tạo Marketing, Truyền Thông.

- Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm với vị trí tương đương.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm quản trị Fanpage và chạy Facebook Ads (với ngân sách lớn là một lợi thế) trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ, giáo dục.

- Có laptop cá nhân.

- Đam mê và mong muốn phát triển lâu dài với nghề Marketing Online.

- Có khả năng cài đặt chiến dịch, report các chỉ số chiến dịch.

- Có kinh nghiệm trong việc phân tích, nghiên cứu xu hướng, kĩ thuật,...

Tại Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 10 - 15tr (tuỳ theo năng lực) + KPI + Thưởng doanh số. Thu nhập lên đến 35 triệu

- Thưởng lương tháng 13; Thưởng trong các ngày Lễ, Tết .

- Được đánh giá và tăng lương theo tiêu chuẩn của công việc

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể.

- Được tham gia các chương trình du lịch theo quy định của Công ty.

- Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin