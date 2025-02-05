Tuyển Facebook Ads Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Facebook Ads Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội

Facebook Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 20 ngõ 295 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch quảng cáo Facebook,Tiktok,...
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt.
- Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo
- Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh.
- Biết viết nội dung, lên ý tưởng hình ảnh và video quảng cáo.
- Tối ưu từ khóa, đấu giá, tiện ích mở rộng, tập khách hàng mục tiêu để tăng chuyển đổi.
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/ nội dung/ chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
- Nghiên cứu đối thủ, rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học hoặc tối thiểu đã qua khoá đào tạo Marketing, Truyền Thông.
- Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm với vị trí tương đương.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm quản trị Fanpage và chạy Facebook Ads (với ngân sách lớn là một lợi thế) trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ, giáo dục.
- Có laptop cá nhân.
- Đam mê và mong muốn phát triển lâu dài với nghề Marketing Online.
- Có khả năng cài đặt chiến dịch, report các chỉ số chiến dịch.
- Có kinh nghiệm trong việc phân tích, nghiên cứu xu hướng, kĩ thuật,...

Tại Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 10 - 15tr (tuỳ theo năng lực) + KPI + Thưởng doanh số. Thu nhập lên đến 35 triệu
- Thưởng lương tháng 13; Thưởng trong các ngày Lễ, Tết .
- Được đánh giá và tăng lương theo tiêu chuẩn của công việc
- Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể.
- Được tham gia các chương trình du lịch theo quy định của Công ty.
- Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội

Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 ngõ 295 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-facebook-ads-thu-nhap-15-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job283890
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH K-WON 68
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH K-WON 68
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Desi Global
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Desi Global
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Facebook Ads Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TD Consulting
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TD Consulting
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH K-WON 68
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH K-WON 68
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Desi Global
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Desi Global
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Facebook Ads Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TD Consulting
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TD Consulting
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Facebook Ads Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH truyền thông KSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH truyền thông KSS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
7 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANSHOP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANSHOP.VN
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
7 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Salemall
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm