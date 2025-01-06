Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự C25 - 28 Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt.

Thu thập và phân tích thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm, giá bán, content, chương trình khuyến mãi,...

Xây dựng, duy trì, quản lý tài khoản, quản lý dòng tiền quảng cáo đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook ads.

Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.

Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Lập báo cáo, đo lường các chỉ số liên quan đến công việc theo ngày/tuần/tháng.

Phối hợp với các thành viên trong phòng: Content, Design, Photo, Stylist và bộ phận Sale để tối ưu quảng cáo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về năng lực chuyên môn:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên.

Có thêm kinh nghiệm về FB ads, các Tool trên Fb, công cụ đo lường tối ưu là một lợi thế.

Có khả năng quản trị hệ thống fanpage.

Yêu cầu đặc thù khác:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm, F&B.

Khả năng cảm nhận tốt về xu hướng thị trường, thấu hiểu cảm xúc khách hàng

Khả năng sáng tạo và tư duy logic, năng động, chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp ăn trưa.

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding

Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh

Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty

Được hưởng chế độ BHXH, phép năm...theo quy định Bộ luật lao động

Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin