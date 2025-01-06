Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
- Hà Nội: Biệt thự C25
- 28 Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt.
Thu thập và phân tích thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm, giá bán, content, chương trình khuyến mãi,...
Xây dựng, duy trì, quản lý tài khoản, quản lý dòng tiền quảng cáo đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook ads.
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
Lập báo cáo, đo lường các chỉ số liên quan đến công việc theo ngày/tuần/tháng.
Phối hợp với các thành viên trong phòng: Content, Design, Photo, Stylist và bộ phận Sale để tối ưu quảng cáo.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên.
Có thêm kinh nghiệm về FB ads, các Tool trên Fb, công cụ đo lường tối ưu là một lợi thế.
Có khả năng quản trị hệ thống fanpage.
Yêu cầu đặc thù khác:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm, F&B.
Khả năng cảm nhận tốt về xu hướng thị trường, thấu hiểu cảm xúc khách hàng
Khả năng sáng tạo và tư duy logic, năng động, chịu áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding
Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh
Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty
Được hưởng chế độ BHXH, phép năm...theo quy định Bộ luật lao động
Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI