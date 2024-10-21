Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên các chiến dịch quảng cáo facebook đẩy bán các sản phẩm của công ty Đảm bảo chi tiêu và chỉ số vận hành mà công ty đặt ra Báo cáo kết quả hàng ngày Phân tích dữ liệu danh sách sản phẩm (doanh số bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi, giá cả, v.v.) để xác định lý do tại sao sản phẩm có xu hướng tăng hoặc giảm. Chia sẻ các quan sát và đề xuất các chiến lược để cải thiện vấn đề Làm việc với team Chăm sóc Khách hàng và Marketing cho chiến dịch hợp tác, các hoạt động xã hội & tiếp thị được tối ưu hóa. Tham gia vào kế hoạch chung để phát triển sản phẩm mới, kế hoạch quảng cáo và chiến dịch cho (các) kênh được chỉ định

Lên các chiến dịch quảng cáo facebook đẩy bán các sản phẩm của công ty

Đảm bảo chi tiêu và chỉ số vận hành mà công ty đặt ra

Báo cáo kết quả hàng ngày

Phân tích dữ liệu danh sách sản phẩm (doanh số bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi, giá cả, v.v.) để xác định lý do tại sao sản phẩm có xu hướng tăng hoặc giảm. Chia sẻ các quan sát và đề xuất các chiến lược để cải thiện vấn đề

Làm việc với team Chăm sóc Khách hàng và Marketing cho chiến dịch hợp tác, các hoạt động xã hội & tiếp thị được tối ưu hóa.

Tham gia vào kế hoạch chung để phát triển sản phẩm mới, kế hoạch quảng cáo và chiến dịch cho (các) kênh được chỉ định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo Facebook, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang.

- Am hiểu về cách thức hoạt động của Facebook Ads, biết cách tối ưu hóa nội dung và ngân sách để đạt hiệu quả cao nhất.

- Kỹ năng phân tích số liệu tốt, nhạy bén với các thay đổi của thị trường và nền tảng quảng cáo.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Ưu tiên ứng viên có tư duy sáng tạo, yêu thích thời trang và có khả năng viết content quảng cáo hấp dẫn.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-15tr+

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của công ty (Bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ tết...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin