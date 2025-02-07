Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 401B Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook (phủ thương hiệu, video view, reels, performance,... ) theo kế hoạch MKT tổng thể
Quản trị ngân sách và ads liên tục. Nắm chắc các chỉ số liên quan về ads. Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi ROI, ROAS, CTR,...
Phối hợp marketing và content để đưa ra các ý tưởng cho nội dung và media quảng cáo
Liên tục update các kỹ thuật, Tool trick mới nhất cho Fanpage, Quảng cáo

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về ads Facebook trong ngành thời trang, làm đẹp
Có kinh nghiệm làm việc trên kênh Instagram, Tiktok là một lợi thế
Tư duy tốt về mặt hình ảnh.
Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + KPI + Thưởng => Thu nhập 10 - 20tr++ (Hoặc thoả thuận theo năng lực)
Chế độ khác: Lễ tết, Sinh nhật, Cưới hỏi, Ốm đau, Thai Sản, Du lịch,.....
Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái, tự do sáng tạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23, Ngõ 97/16 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

