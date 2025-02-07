Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 401B Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook (phủ thương hiệu, video view, reels, performance,... ) theo kế hoạch MKT tổng thể
Quản trị ngân sách và ads liên tục. Nắm chắc các chỉ số liên quan về ads. Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi ROI, ROAS, CTR,...
Phối hợp marketing và content để đưa ra các ý tưởng cho nội dung và media quảng cáo
Liên tục update các kỹ thuật, Tool trick mới nhất cho Fanpage, Quảng cáo
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về ads Facebook trong ngành thời trang, làm đẹp
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + KPI + Thưởng => Thu nhập 10 - 20tr++ (Hoặc thoả thuận theo năng lực)
Chế độ khác: Lễ tết, Sinh nhật, Cưới hỏi, Ốm đau, Thai Sản, Du lịch,.....
Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái, tự do sáng tạo,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI