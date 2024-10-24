Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải pháp số MTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải pháp số MTS
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải pháp số MTS

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32, ngõ 19, đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm phát triển phần Frontend cho các ứng dụng trong lĩnh vực Logistic, Fintech, E-Learning,... sử dụng các Javascript Library: NextJS, ReactJS, Vue.js bao gồm:
Dựng khung cho ứng dụng Frontend, đảm bảo yếu tố dễ maintain và tái sử dụng cho nhiều dự án
Dựng UI cho ứng dụng từ thiết kế UI/UX/Wireframes
Viết Unit tests
Kết nối với Backend services qua Rest API, GraphQL
Thành thạo xây dựng ứng dụng responsive, tương thích với đa trình duyệt, SEO-Friendly, tối ưu hóa về mặt băng thông và bộ nhớ
Đảm bảo các công việc được giao thực hiện đúng thời hạn và chất lượng tốt.
Phối hợp, hỗ trợ thành viên trong dự án hoàn thành công việc chung của dự án.
Đảm bảo các công việc được giao thực hiện đúng thời hạn và chất lượng tốt.
Phối hợp, hỗ trợ thành viên trong dự án hoàn thành công việc chung của dự án.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web bằng Vue. js hoặc React JS
Nắm vững kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
Thành thạo Html5/CSS/Bootstrap và các Javascript Library: NextJS, ReactJS, Vue. js
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng responsive, xử lý các vấn đề tương thích đa trình duyệt
Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh
Có kinh nghiệm làm việc với Git và các hệ thống source control
Chủ động & trách nhiệm với công việc
Có tư duy logic tốt & làm việc nhóm hiệu quả
Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, giao tiếp & kỹ năng xử lý vấn đề tốt
Yếu tố lợi thế:
Đam mê công nghệ, sẵn sàng thử thách làm các công nghệ khác nhau
Có kinh nghiệm làm AngularJS/NodeJS
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh với Khách hàng nước ngoài
Có kỹ năng leadership với ứng viên Senior
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web bằng Vue. js hoặc React JS
Nắm vững kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
Thành thạo Html5/CSS/Bootstrap và các Javascript Library: NextJS, ReactJS, Vue. js
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng responsive, xử lý các vấn đề tương thích đa trình duyệt
Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh
Có kinh nghiệm làm việc với Git và các hệ thống source control
Chủ động & trách nhiệm với công việc
Có tư duy logic tốt & làm việc nhóm hiệu quả
Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, giao tiếp & kỹ năng xử lý vấn đề tốt
Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải pháp số MTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 đến 35,000.000 / tháng
Gói lương thưởng hấp dẫn bao gồm Lương tháng 13 và các khoản phụ cấp hỗ trợ
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Được thưởng cổ phần/cổ phiếu nếu performance tốt & gắn bó lâu dài.
Tham gia phát triển sản phẩm trực tiếp cùng với Founders công ty
Được tạo không gian phát triển tối đa.
Nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Được công ty tổ chức Teambuilding, thưởng Tết lễ, sinh nhật,...
Mức lương từ 10,000,000 đến 35,000.000 / tháng
Gói lương thưởng hấp dẫn bao gồm Lương tháng 13 và các khoản phụ cấp hỗ trợ
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Được thưởng cổ phần/cổ phiếu nếu performance tốt & gắn bó lâu dài.
Tham gia phát triển sản phẩm trực tiếp cùng với Founders công ty
Được tạo không gian phát triển tối đa.
Nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Được công ty tổ chức Teambuilding, thưởng Tết lễ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải pháp số MTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 32, ngõ 19, đường Hàm Nghi, Q.Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

