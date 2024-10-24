Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải pháp số MTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32, ngõ 19, đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm phát triển phần Frontend cho các ứng dụng trong lĩnh vực Logistic, Fintech, E-Learning,... sử dụng các Javascript Library: NextJS, ReactJS, Vue.js bao gồm: Dựng khung cho ứng dụng Frontend, đảm bảo yếu tố dễ maintain và tái sử dụng cho nhiều dự án Dựng UI cho ứng dụng từ thiết kế UI/UX/Wireframes Viết Unit tests Kết nối với Backend services qua Rest API, GraphQL Thành thạo xây dựng ứng dụng responsive, tương thích với đa trình duyệt, SEO-Friendly, tối ưu hóa về mặt băng thông và bộ nhớ Đảm bảo các công việc được giao thực hiện đúng thời hạn và chất lượng tốt. Phối hợp, hỗ trợ thành viên trong dự án hoàn thành công việc chung của dự án.

Chịu trách nhiệm phát triển phần Frontend cho các ứng dụng trong lĩnh vực Logistic, Fintech, E-Learning,... sử dụng các Javascript Library: NextJS, ReactJS, Vue.js bao gồm: Dựng khung cho ứng dụng Frontend, đảm bảo yếu tố dễ maintain và tái sử dụng cho nhiều dự án Dựng UI cho ứng dụng từ thiết kế UI/UX/Wireframes Viết Unit tests Kết nối với Backend services qua Rest API, GraphQL Thành thạo xây dựng ứng dụng responsive, tương thích với đa trình duyệt, SEO-Friendly, tối ưu hóa về mặt băng thông và bộ nhớ

Dựng khung cho ứng dụng Frontend, đảm bảo yếu tố dễ maintain và tái sử dụng cho nhiều dự án Dựng UI cho ứng dụng từ thiết kế UI/UX/Wireframes Viết Unit tests Kết nối với Backend services qua Rest API, GraphQL Thành thạo xây dựng ứng dụng responsive, tương thích với đa trình duyệt, SEO-Friendly, tối ưu hóa về mặt băng thông và bộ nhớ

Dựng khung cho ứng dụng Frontend, đảm bảo yếu tố dễ maintain và tái sử dụng cho nhiều dự án

Dựng UI cho ứng dụng từ thiết kế UI/UX/Wireframes

Viết Unit tests

Kết nối với Backend services qua Rest API, GraphQL

Thành thạo xây dựng ứng dụng responsive, tương thích với đa trình duyệt, SEO-Friendly, tối ưu hóa về mặt băng thông và bộ nhớ

Đảm bảo các công việc được giao thực hiện đúng thời hạn và chất lượng tốt.

Phối hợp, hỗ trợ thành viên trong dự án hoàn thành công việc chung của dự án.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web bằng Vue. js hoặc React JS Nắm vững kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật Thành thạo Html5/CSS/Bootstrap và các Javascript Library: NextJS, ReactJS, Vue. js Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng responsive, xử lý các vấn đề tương thích đa trình duyệt Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh Có kinh nghiệm làm việc với Git và các hệ thống source control Chủ động & trách nhiệm với công việc Có tư duy logic tốt & làm việc nhóm hiệu quả Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, giao tiếp & kỹ năng xử lý vấn đề tốt Yếu tố lợi thế: Đam mê công nghệ, sẵn sàng thử thách làm các công nghệ khác nhau Có kinh nghiệm làm AngularJS/NodeJS Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh với Khách hàng nước ngoài Có kỹ năng leadership với ứng viên Senior

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web bằng Vue. js hoặc React JS

Nắm vững kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

Thành thạo Html5/CSS/Bootstrap và các Javascript Library: NextJS, ReactJS, Vue. js

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng responsive, xử lý các vấn đề tương thích đa trình duyệt

Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Có kinh nghiệm làm việc với Git và các hệ thống source control

Chủ động & trách nhiệm với công việc

Có tư duy logic tốt & làm việc nhóm hiệu quả

Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, giao tiếp & kỹ năng xử lý vấn đề tốt

Yếu tố lợi thế: Đam mê công nghệ, sẵn sàng thử thách làm các công nghệ khác nhau Có kinh nghiệm làm AngularJS/NodeJS Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh với Khách hàng nước ngoài Có kỹ năng leadership với ứng viên Senior

Đam mê công nghệ, sẵn sàng thử thách làm các công nghệ khác nhau Có kinh nghiệm làm AngularJS/NodeJS Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh với Khách hàng nước ngoài Có kỹ năng leadership với ứng viên Senior

Đam mê công nghệ, sẵn sàng thử thách làm các công nghệ khác nhau

Có kinh nghiệm làm AngularJS/NodeJS

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh với Khách hàng nước ngoài

Có kỹ năng leadership với ứng viên Senior

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải pháp số MTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 đến 35,000.000 / tháng Gói lương thưởng hấp dẫn bao gồm Lương tháng 13 và các khoản phụ cấp hỗ trợ Đánh giá tăng lương 2 lần/năm Được thưởng cổ phần/cổ phiếu nếu performance tốt & gắn bó lâu dài. Tham gia phát triển sản phẩm trực tiếp cùng với Founders công ty Được tạo không gian phát triển tối đa. Nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước Được công ty tổ chức Teambuilding, thưởng Tết lễ, sinh nhật,...

Mức lương từ 10,000,000 đến 35,000.000 / tháng

từ 10,000,000 đến 35,000.000 / tháng

Gói lương thưởng hấp dẫn bao gồm Lương tháng 13 và các khoản phụ cấp hỗ trợ

Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Được thưởng cổ phần/cổ phiếu nếu performance tốt & gắn bó lâu dài.

Tham gia phát triển sản phẩm trực tiếp cùng với Founders công ty

Được tạo không gian phát triển tối đa.

Nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Được công ty tổ chức Teambuilding, thưởng Tết lễ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Giải pháp số MTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin