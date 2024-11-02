Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển khai giao diện cho người dùng đảm bảo vấn đề (secure, high-performing, scalable, extensible, flexible, simple) Tham gia các dự án lớn của công ty Phát triển các ứng dụng web trên nền tảng JavaScript/TypeScript Chủ động đề suất các giải pháp sáng tạo cho các dự án triển khai Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến business framework; Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu; Được tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm; Sẽ trao đổi chi tiết thêm khi phỏng vấn;

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương; Có ít nhất từ 4+ năm kinh nghiệm Frontend Developer Angular 14 trở lên Tiếng Anh giao tiếp Làm việc tốt với HTML, CSS (SASS, LESS, Critical), various JS frameworks/libraries. Có kinh nghiệm làm việc Angular or Reactjs. Có kinh nghiệm làm việc API (sử dụng REST/SOAP, Microservices, ESB, SOA, GraphQL, Sockets, v.v.) Hiểu biết thành thạo về các công cụ lập phiên bản mã (GIT, SVN), Agile Đánh giá thiết kế UIUX là một lợi thế Tư duy lập trình tốt; Có khả năng làm việc nhóm và độc lập;

Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ Cloud/4.0 trong nhiều lĩnh vực khác nhau Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng KPI; Xem xét tăng lương hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin