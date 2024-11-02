Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần GoGroup
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Công Ty Cổ Phần GoGroup

Frontend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển khai giao diện cho người dùng đảm bảo vấn đề (secure, high-performing, scalable, extensible, flexible, simple) Tham gia các dự án lớn của công ty Phát triển các ứng dụng web trên nền tảng JavaScript/TypeScript Chủ động đề suất các giải pháp sáng tạo cho các dự án triển khai Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến business framework; Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu; Được tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm; Sẽ trao đổi chi tiết thêm khi phỏng vấn;
Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển khai giao diện cho người dùng đảm bảo vấn đề (secure, high-performing, scalable, extensible, flexible, simple)
Tham gia các dự án lớn của công ty
Phát triển các ứng dụng web trên nền tảng JavaScript/TypeScript
Chủ động đề suất các giải pháp sáng tạo cho các dự án triển khai
Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến business framework;
Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu;
Được tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm;
Sẽ trao đổi chi tiết thêm khi phỏng vấn;

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương; Có ít nhất từ 4+ năm kinh nghiệm Frontend Developer Angular 14 trở lên Tiếng Anh giao tiếp Làm việc tốt với HTML, CSS (SASS, LESS, Critical), various JS frameworks/libraries. Có kinh nghiệm làm việc Angular or Reactjs. Có kinh nghiệm làm việc API (sử dụng REST/SOAP, Microservices, ESB, SOA, GraphQL, Sockets, v.v.) Hiểu biết thành thạo về các công cụ lập phiên bản mã (GIT, SVN), Agile Đánh giá thiết kế UIUX là một lợi thế Tư duy lập trình tốt; Có khả năng làm việc nhóm và độc lập;
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương;
Có ít nhất từ 4+ năm kinh nghiệm Frontend Developer
Angular 14 trở lên
Tiếng Anh giao tiếp
Làm việc tốt với HTML, CSS (SASS, LESS, Critical), various JS frameworks/libraries.
Có kinh nghiệm làm việc Angular or Reactjs.
Có kinh nghiệm làm việc API (sử dụng REST/SOAP, Microservices, ESB, SOA, GraphQL, Sockets, v.v.)
Hiểu biết thành thạo về các công cụ lập phiên bản mã (GIT, SVN), Agile
Đánh giá thiết kế UIUX là một lợi thế
Tư duy lập trình tốt;
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập;

Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ Cloud/4.0 trong nhiều lĩnh vực khác nhau Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng KPI; Xem xét tăng lương hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ Cloud/4.0 trong nhiều lĩnh vực khác nhau
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Lương tháng 13 và thưởng KPI;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần GoGroup

Công Ty Cổ Phần GoGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 385 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội

