Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9A Thanh Liệt, Tòa Nhà Hải Ngân, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Phát triển các trang web công ty, trang web quản lý bán hàng, quản lý chăm sóc khách hàng, quản lý thiết bị sử dụng ngôn ngữ Angular framework; Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application; Tích hợp với các nền tảng Facebook, Zalo thông qua API; Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn; Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng; Đảm bảo tiêu chuẩn đồ họa chất lượng cao và sự thống nhất trong brand; Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng; Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 3 năm Thành thạo HTML, CSS, Boostrap và ngôn ngữ lập trình TypeScript; Nắm rõ toàn bộ quá trình phát triển web (thiết kế, phát triển và thực thi); Có kiến thức về các quy tắc trong SEO; Có kinh nghiệm làm việc với Figma, xD; Có kiến thức cơ bản về UX/UI; Có kiến thức về Responsive Design; Khả năng làm việc tốt trong môi trường tốc độ cao.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn Thử việc hưởng 100% lương; Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng; Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm; Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng; Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building; Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

