Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần TechLead
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty cổ phần TechLead

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần TechLead

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4

- Số 11 Nguyễn Xiển

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng và phát triển Front-end cho hệ thống chấm công, điểm danh và truyền thông nội bộ trên web và mobile sử dụng công nghệ ReactJS
- Đề xuất giải pháp cho các yêu cầu để hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng
- Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm như backend, designer cải tiến sản phẩm liên tục.
- Thực hiện các design patterns, tối ưu, caching, bảo mật và tính khả dụng mang lại trải nghiệm mượt mà đơn giản, dễ sử dụng
- Xây dựng các components/modules linh hoạt và tái sử dụng tốt.
- Tối ưu hóa giao diện các ứng dụng/trang web để có được tốc độ và hiệu suất tối đa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại Học/ Cao đẳng hoặc học các khóa học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, ... và các chuyên ngành khác liên quan
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình Front-end
- Có kinh nghiệm từng làm việc với các framework, lib ReactJS
- Hiểu biết về ES6, Webpack
- Có kiến thức về Redux ( Redux Saga, Redux Toolkit )
- Nắm vững kiến thức về HTML, CSS
- Biết cơ bản về Git
- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc.
- Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần TechLead Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương lên đến 25tr, đánh giá năng lực 2 lần/năm, quỹ lương 15 tháng/năm
- Lương tháng 13, thưởng dự án (Theo quy định và chính sách công ty)
- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của người lao động theo Quy định của Nhà nước ( BHXH, BHYT)
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động
- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)
- Văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, nhiệt tình
- Sử dụng miễn phí tất cả các tiện ích của công ty: trà, bánh, cafe,...
- Được đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp, phát triển bản thân nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TechLead

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần TechLead

Công ty cổ phần TechLead

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Số 11 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

