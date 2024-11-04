Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH THEINFITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, nhà D Vinaconex 1, Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

● Tham gia phát triển ứng dụng web, data platform, ... sử dụng ReactJS

● Cộng tác với các thành viên khác (phía khách hàng hoặc bên thứ ba) để thiết kế, thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ

● Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty

● Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có 3-4 năm kinh nghiệm thực tiễn với ReactJS, sẵn sàng tìm hiểu thêm Python

● Kỹ năng cứng với HTML, CSS, Java Script, Jquery

● Kinh nghiệm làm việc với: HTTP, API, REST, JSON

● Có kinh nghiệm làm với các thư viện UI như AntD, MUI, TailwindCSS, ...

● Sử dụng thành thạo Git, Git Flow

● Có kinh nghiệm với các dịch vụ web và tích hợp API

● Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, có kinh nghiệm với MySQL, PostgreSQL hoặc MongoDB

● Chủ động trong công việc và tìm hiểu, học hỏi các công nghệ mới.

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Nextjs

Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian và môi trường làm việc

● Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần linh hoạt từ 7h45 đến 8h45, miễn sao đủ 8 tiếng/ngày nghỉ trưa từ 11:45 - 13:00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ)

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, đồng nghiệp thân thiện

● Tôn trọng ý kiến cá nhân, đề cao sự sáng tạo

● Trang phục tự do thoải mái

2. Lương và Phúc Lợi

● Thu nhập 13-15 tháng lương (tối thiệu 13 tháng, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương)

● Thưởng hiệu suất 2 lần/năm

● Thưởng nhân viên xuất sắc, lễ tết, sinh nhật, thưởng giới thiệu nhân sự,...

● Nghỉ phép 12 ngày/năm

● Du lịch, khám sức khỏe, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng, xét tăng lương (1 năm 2 lần)...

● Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ tối đa 1,500,000 VND nếu đỗ các loại chứng chỉ sau: AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương)

● Thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, JLPT N4, JLPT N5 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương)

● Trợ cấp lương khi đỗ các chứng chỉ AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT N3/N2/N1 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương) từ 500,000 - 1,500,000 VN

● Tham gia các hoạt động team building thường xuyên như: sinh nhật, happy lunch, workshop...

● Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: màn hình, macbook, ipad,...

● Tham gia đầy đủ bảo hiểm tuân thủ theo luật lao động hiện hành

3. Cơ hội phát triển, thăng tiến

● Có nhiều hoạt động nâng cao chuyên môn (Seminar, Workshop, Techtalk,...)

● Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý

● Có khả năng trở thành Key Member của công ty

● Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến nhanh

● Nhiều cơ hội học tập, thử thách, có cơ hội được tham gia từ phần tích yêu cầu, thiết kế, phát triển phần mềm, đến release sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH

