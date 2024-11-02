Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform
- Hà Nội: Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập trình giao diện Storefront web/app bằng các ngôn ngữ ReactJs
Viết code JavaScript trên Cypress, K6 phục vụ cho chiến lược E2E Test/ Performance Test
Triển khai viết từng component sử dụng bộ design system của công ty. Thiết kế được các module thành phần, các chức năng chi tiết theo kiến trúc đã có sẵn
Quản lý sử dụng Storybook trong việc quản lý mã/ component
Tích hợp mã nguồn (merge code), tích hợp hệ thống.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS từ 2 năm trở lên.
Thành thạo Redux, API, JavaScript, HTML, CSS.
Sử dụng thành thạo Git hoặc Sourcetree.
Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện như Firebase, Facebook SDK là một lợi thế.
Có kiến thức về thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), có khả năng tối ưu hiệu suất ứng dụng.
Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15M - 20M/tháng (Tùy năng lực ứng viên)
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Tổng package từ 13 - 15 tháng lương/năm
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty
Du lịch biển 1 lần/năm, teambuilding 2 lần/năm
Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc
Làm việc từ 8h30 – 18h00 từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật).
