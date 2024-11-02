Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập trình giao diện Storefront web/app bằng các ngôn ngữ ReactJs Viết code JavaScript trên Cypress, K6 phục vụ cho chiến lược E2E Test/ Performance Test Triển khai viết từng component sử dụng bộ design system của công ty. Thiết kế được các module thành phần, các chức năng chi tiết theo kiến trúc đã có sẵn Quản lý sử dụng Storybook trong việc quản lý mã/ component Tích hợp mã nguồn (merge code), tích hợp hệ thống.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS từ 2 năm trở lên. Thành thạo Redux, API, JavaScript, HTML, CSS. Sử dụng thành thạo Git hoặc Sourcetree. Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện như Firebase, Facebook SDK là một lợi thế. Có kiến thức về thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), có khả năng tối ưu hiệu suất ứng dụng.

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15M - 20M/tháng (Tùy năng lực ứng viên) Phụ cấp ăn trưa, gửi xe Tổng package từ 13 - 15 tháng lương/năm Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty Du lịch biển 1 lần/năm, teambuilding 2 lần/năm Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc Làm việc từ 8h30 – 18h00 từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

