Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
- Hà Nội: Tầng 9 tòa PeakView, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 1,000 USD
Website giới thiệu sản phẩm, landing page, trang đăng ký tài khoản,...
Các webapp hỗ trợ người dùng sử dụng sản phẩm AI, sản phẩm Office, và các nền tảng nội bộ đa dạng
Phối hợp chặt chẽ với đội thiết kế UI/UX và đội Backend để đảm bảo chất lượng, hiệu suất, trải nghiệm người dùng
Tối ưu hiệu năng giao diện, đảm bảo tương thích tốt trên đa nền tảng và trình duyệt
Tham gia vào các buổi review code, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và chia sẻ kiến thức trong team
Nghiên cứu, phân tích nhu cầu để đưa ra được các ý tưởng sáng tạo, đột phá.
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản và sử dụng được JavaScript / TypeScript
Có kinh nghiệm với các framework/lib như ReactJS
Hiểu biết vững về ES6, Webpack
Có kinh nghiệm sử dụng Redux (ưu tiên nếu từng dùng Redux Saga hoặc Redux Toolkit)
Nắm chắc kiến thức về HTML, CSS và các chuẩn responsive, cross-browser
Sử dụng thành thạo Git và quy trình làm việc với Git
Tinh thần cầu tiến, học hỏi nhanh và chủ động trong công việc
Trách nhiệm cao, sẵn sàng hỗ trợ team và đóng góp vào sản phẩm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ + Thưởng giới thiệu ứng viên
Trợ cấp ăn trưa: 1 Tr/tháng
Thử việc 2 tháng full 100% lương
Trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ tới 100% chi phí khóa học
Được đào tạo và tham gia phát triển đa dạng sản phẩm hướng tới CHẤT LƯỢNG & GHI DẤU ẤN – LÀ 1 TRONG NHỮNG CÔNG TY TOP ĐẦU MOBILE APP TẠI VIỆT NAM với hàng triệu users mỗi ngày
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đào tạo cùng các chuyên gia lão làng trong ngành
Môi trường trẻ, thiết bị hiện đại cùng văn phòng xịn xò view \"triệu đô\"
Các chế độ đãi ngộ khác như: Gói khám sức khỏe cao cấp, Teambuilding thường xuyên, Du lịch dài ngày trong và ngoài nước, CLB Thể thao, CLB Tri thức,...
\"Grow everday\" - Cùng nhau phát triển mỗi ngày
Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 thứ 2 đến thứ 6; nghỉ trưa 1,5h, không OT - cân bằng cuộc sống và công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
