Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn Quốc

- Nước Ngoài

- Miền Bắc ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

- Giảng dạy tiếng Trung ONLINE qua Zoom kèm 1-1 các vị trí:
Gia sư Tiếng Trung giao tiếp cơ bản, nâng cao
Gia sư luyện thi chứng chỉ HSK
- Đối tượng giảng dạy: học sinh cấp 1,2,3, sinh viên và người đi làm. Gia sư có thể chọn lớp phù hợp.
- Thời gian: lịch dạy linh hoạt theo gia sư và học viên, thường vào buổi tối, mỗi buổi 60 phút. Ngoài ra còn có các ca ban ngày, gia sư có thể đăng ký theo lịch rảnh cá nhân.
- Cập nhật về tiến độ, nhận xét, đánh giá học viên sau mỗi buổi dạy lên hệ thống quản lý của FUNiX.
- Xây dựng quan hệ tốt với học viên và phụ huynh.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đối tượng: các ứng viên trên toàn quốc và ở cả nước ngoài.
- Kiến thức: Nắm được phương pháp giảng dạy.
- Công cụ: Có máy tính (PC hoặc Laptop) có Camera, có Mic, có loa hoặc tai nghe, phục vụ việc dạy và học kèm trực tuyến.
- Kỹ năng: Yêu thích việc giảng dạy, yêu mến học sinh, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
- Có chứng chỉ tiếng Trung hoặc bằng cấp có giá trị tương đương là một lợi thế.
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm giảng dạy/gia sư là một điểm cộng. Có buổi training.
- Ứng viên có phương pháp giảng dạy sáng tạo, lôi cuốn tạo hứng thú cho học viên là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dạy Zoom, Google Meet hoặc các phần mềm E-Learning.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, phụ thuộc số lượng các buổi tham gia giảng dạy. Cụ thể:
60.000đ/giờ: đối với lớp giao tiếp tiếng Trung cơ bản
120.000đ/giờ: đối với lớp giao tiếp tiếng Trung nâng cao (chuyên ngành)
120.000đ/giờ: đối với lớp giao tiếp tiếng Trung phồn thể
60.000đ/giờ: đối với lớp ôn luyện thi chứng chỉ HSK 1-2
120.000đ/giờ: đối với lớp ôn luyện thi chứng chỉ HSK 3-4
180.000đ/giờ: đối với lớp ôn luyện thi chứng chỉ HSK 5 trở lên
- Thời gian linh hoạt, được sắp xếp dựa trên lịch rảnh của gia sư. Được làm việc tại nhà, chủ động sắp xếp công việc.
- Được training, đào tạo kỹ năng giảng dạy. Tham gia vào lĩnh vực đào tạo hỗ trợ học tập về chuyên môn và cũng như truyền cảm hứng cho các bạn trẻ học ngoại ngữ hiệu quả.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở.
- Có thêm thu nhập đáng kể và các quyền lợi khác (Ví dụ: như được ưu đãi học phí các khóa học tại FUNiX...)
- Được tham gia vào network hàng nghìn mentor, gia sư giỏi của FUNiX.
- Không đóng cọc hay tốn phí gì để nhận lớp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

