Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Giáo viên tiếng Trung

Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

- Miền Bắc

- Miền Nam ...và 5 địa điểm khác

- Dạy tiếng Trung cho đối tượng học sinh, sinh viên hoặc người đi làm: dạy cơ bản, hoặc củng cố kiến thức, giao tiếp, luyện thi chứng chỉ... (gia sư được chọn lớp phù hợp).
- Dạy 1:1 qua Zoom (gia sư được cấp tài khoản giảng dạy).
- Thời gian: lịch dạy linh hoạt theo gia sư và học viên, thường vào buổi tối, mỗi buổi 60 phút. Ngoài ra còn có các ca ban ngày, gia sư có thể đăng ký theo lịch rảnh cá nhân.
- Cập nhật về tiến độ, nhận xét, đánh giá học sinh sau mỗi buổi dạy lên hệ thống quản lý của FUNiX.
- Thực hiện các công việc khác liên quan (nếu có).

- Kiến thức: Nắm được phương pháp giảng dạy.
- Công cụ: Có máy tính (PC hoặc Laptop) có Camera, có Mic, có loa hoặc tai nghe, phục vụ việc dạy và học kèm trực tuyến.
- Kỹ năng: Yêu thích việc giảng dạy, yêu mến học sinh, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
- Ứng viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung hoặc sư phạm tiếng Trung là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Trung hoặc các bằng cấp có giá trị tương đương.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm gia sư/ giảng dạy là một điểm cộng. Có buổi training.
- Ứng viên có phương pháp giảng dạy sáng tạo, lôi cuốn tạo hứng thú cho học viên là một lợi thế.
- Ứng viên đã có kinh nghiệm dạy Zoom, Google Meet hoặc các phần mềm E-Learning là một lợi thế.

- Thu nhập hấp dẫn, phụ thuộc số lượng các buổi tham gia giảng dạy. Cụ thể:
60.000đ/giờ (đối với lớp dạy căn bản (bao gồm dùng giáo trình HSK1, HSK2), củng cố kiến thức, giao tiếp cơ bản,...)
60.000đ/giờ
120.000đ/giờ (đối với lớp dạy giao tiếp phồn thể, giao tiếp chuyên ngành (spa, nhà hàng, khách sạn,...), luyện thi chứng chỉ HSK3, HSK4)
120.000đ/giờ
180.000đ/giờ (đối với lớp dạy luyện thi HSK5 trở lên)
180.000đ/giờ
- Thời gian linh hoạt, được sắp xếp dựa trên lịch rảnh của gia sư. Được làm việc tại nhà, chủ động sắp xếp công việc.
- Được training, đào tạo kỹ năng giảng dạy. Tham gia vào lĩnh vực đào tạo hỗ trợ học tập về chuyên môn và cũng như truyền cảm hứng cho các bạn trẻ học ngoại ngữ hiệu quả.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở.
- Có thêm thu nhập đáng kể và các quyền lợi khác (Ví dụ: như được ưu đãi học phí các khóa học tại FUNiX...).
- Được tham gia vào network hàng nghìn mentor, gia sư giỏi của FUNiX.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân

