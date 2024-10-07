Tuyển Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin thu nhập 50 - 60 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin thu nhập 50 - 60 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
50 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 50 - 60 Triệu

1. Trách nhiệm quản lý Quản lý và điều hành các hoạt động của phòng CNTT
- Sắp xếp lịch làm việc, thời gian làm việc cho các nhân viên thuộc quyền quản lý;
- Kiểm tra thời gian làm việc của nhân viên theo quy định của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.
- Xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên; lập, trình duyệt định biên nhân sự, nhu cầu đào tạo của cán bộ nhân viên thuộc quyền theo hướng dẫn của Phòng Nhân sự;
- Tham gia đào tạo nội bộ với vai trò chuyên gia CNTT
2. Quản trị chiến lược, kế hoạch
- Xây dựng tầm nhìn và chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của công ty.
- Xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng với chiến lược kinh doanh theo từng thời kỳ.
- Truyền thông chiến lược công nghệ của tổ chức tới từng bộ phận, phòng ban, nhân viên của công ty.
- Tham mưu/ đề xuất/ tư vấn cho ban lãnh đạo cấp cao về xu hướng công nghệ có tác động đến chiến lược kinh doanh.
3. Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn công nghệ thông tin Thiết lập chính sách và khung quản trị CNTT.
- Xây dựng và duy trì các cam kết mức độ dịch vụ (SLA), chính sách, tiêu chuẩn về CNTT.
- Thiết lập các mục tiêu và chỉ số hiệu suất (KPI) cho bộ phận CNTT.
- Phát triển chiến lược và hướng dẫn để triển khai các thay đổi và/hoặc cải tiến quy trình CNTT.
4. Quản lý rủi ro vận hành và phát triển công nghệ thông tin Xây dựng các báo cáo đánh giá về rủi ro trong vận hành/ phát triển và quản trị hoạt động CNTT
- Đưa ra các phương án nhằm giảm thiểu rủi ro trong vận hành/ phát triển/ quản trị
5. Phối hợp với các bên liên quan
- Xây dựng mối quan hệ với các bộ phận/ phòng ban/ khối trong công ty nhằm triển khai các mục tiêu chung của tổ chức.
Truyền thông về chiến lược/ tầm nhìn/ định hướng công nghệ của tổ chức.
Quản lý/ đánh giá về thứ tự ưu tiên của việc triển khai với bộ phận CNTT.
- Phát triển các hoạt động truyền thông nhằm tăng tỷ lệ nhận biết về thương hiệu Tiến Thọ đối với người tiêu dùng
- Thúc đẩy tầm nhìn của công nghệ với kinh doanh

Với Mức Lương 50 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
- Trình độ học vấn : Đại học trở lên;
- Chuyên môn : chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, hoặc các chuyên ngành khác liên quan;
- Có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Có kiến thức sâu rộng về các công nghệ mới nhất, liên tục học hỏi, đón được xu hướng của công nghệ để lựa chọn đưa vào ứng dụng của doanh nghiệp, bao gồm trí tuệ nhân tạo, big data, cloud computing, và các công nghệ khác có ứng dụng trong ngành bán lẻ để có phương án tối ưu, phù hợp nhất cho doanh nghiệp
Kỹ năng:
+ Có kỹ năng lắng nghe
+ Kết nối
+ Tư duy hệ thống,
+ Kỹ năng xây dựng, tổ chức đội nhóm
+ Xây dựng đội ngũ kế thừa
+ Kỹ năng tạo động lực
- Phong cách lãnh đạo: Huấn luyện đào tạo
- Có tầm nhìn đủ lớn và hấp dẫn để lôi kéo cấp dưới đi theo
Phẩm chất:
- Tự tin, thân thiện
- Tỉ mỉ, cẩn thận
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Có tầm nhìn xa.
- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
- Cơ hội thăng tiến cao;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;
- Xét tăng lương 6 tháng/lần;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

