Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM
- Hà Nội: 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi, phản ánh, hạch toán nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ).
Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng
Tính giá thành sản xuất trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư…
Kiểm soát tình hình sử dụng vật tư, nguyên liệu dựa theo định mức thông thường nhằm kịp thời phát hiện những điểm bất hợp lý, lãng phí khiến giá thành tăng lên.
Kiểm kê kho hàng định kỳ
Thanh toán các chi phí phát sinh thường xuyên trong quá trình sản xuất
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Các công việc khác được cấp trên giao.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
Yêu thích công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
