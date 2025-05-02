Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi, phản ánh, hạch toán nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ).

Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng

Tính giá thành sản xuất trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư…

Kiểm soát tình hình sử dụng vật tư, nguyên liệu dựa theo định mức thông thường nhằm kịp thời phát hiện những điểm bất hợp lý, lãng phí khiến giá thành tăng lên.

Kiểm kê kho hàng định kỳ

Thanh toán các chi phí phát sinh thường xuyên trong quá trình sản xuất

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ có độ tuổi từ 23 – 30 tuổi

Tốt nghiệp: Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương

Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

Yêu thích công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin