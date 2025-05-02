Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
- Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản lý các gian hàng TikTok Shop của Melya: đăng tải sản phẩm, cập nhật mô tả, hình ảnh, giá cả và quản lý nội dung gian hàng.
Xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách TikTok, đơn hàng, khiếu nại, vận chuyển và thanh toán.
Xây dựng và triển khai các chiến dịch bán hàng trên TikTok Shop theo chiến lược phễu, sản phẩm chủ lực và định vị thương hiệu.
Tối ưu hóa hiệu quả bán hàng qua các chương trình khuyến mãi, giảm giá, mã giảm, voucher phù hợp với từng giai đoạn.
Theo dõi hiệu suất hoạt động của gian hàng, đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm chi phí vận hành.
Quản lý đội ngũ livestream: sắp xếp lịch livestream, xây dựng kịch bản nội dung, đảm bảo chất lượng và hiệu quả bán hàng.
Đánh giá hiệu quả từng buổi livestream, tối ưu nội dung và hình thức trình bày để đạt hiệu quả cao nhất.
Theo dõi các chỉ số hiệu suất: doanh thu, lượt truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, tương tác khách hàng…
So sánh hiệu suất gian hàng với đối thủ và đề xuất chiến lược cải thiện.
Thực hiện báo cáo định kỳ, đánh giá hiệu quả hoạt động TikTok Shop và đưa ra giải pháp tối ưu hóa.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Được đào tạo chuyên sâu về TMĐT, livestream, chạy Ads, tư duy bán hàng hiện đại.
Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý trong môi trường năng động, trẻ trung.
Mua sản phẩm ưu đãi từ Công ty, tặng quà vào dịp đặc biệt (8/3, sinh nhật...).
Tham gia các hoạt động gắn kết: Teambuilding, ngày hội văn hóa, văn nghệ…
Cơ hội làm việc trong môi trường thời trang cao cấp, chuyên nghiệp và đầy sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
