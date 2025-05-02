Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý các gian hàng TikTok Shop của Melya: đăng tải sản phẩm, cập nhật mô tả, hình ảnh, giá cả và quản lý nội dung gian hàng.
Xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách TikTok, đơn hàng, khiếu nại, vận chuyển và thanh toán.
Xây dựng và triển khai các chiến dịch bán hàng trên TikTok Shop theo chiến lược phễu, sản phẩm chủ lực và định vị thương hiệu.
Tối ưu hóa hiệu quả bán hàng qua các chương trình khuyến mãi, giảm giá, mã giảm, voucher phù hợp với từng giai đoạn.
Theo dõi hiệu suất hoạt động của gian hàng, đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm chi phí vận hành.
Quản lý đội ngũ livestream: sắp xếp lịch livestream, xây dựng kịch bản nội dung, đảm bảo chất lượng và hiệu quả bán hàng.
Đánh giá hiệu quả từng buổi livestream, tối ưu nội dung và hình thức trình bày để đạt hiệu quả cao nhất.
Theo dõi các chỉ số hiệu suất: doanh thu, lượt truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, tương tác khách hàng…
So sánh hiệu suất gian hàng với đối thủ và đề xuất chiến lược cải thiện.
Thực hiện báo cáo định kỳ, đánh giá hiệu quả hoạt động TikTok Shop và đưa ra giải pháp tối ưu hóa.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15–25 triệu đồng
Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Được đào tạo chuyên sâu về TMĐT, livestream, chạy Ads, tư duy bán hàng hiện đại.
Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý trong môi trường năng động, trẻ trung.
Mua sản phẩm ưu đãi từ Công ty, tặng quà vào dịp đặc biệt (8/3, sinh nhật...).
Tham gia các hoạt động gắn kết: Teambuilding, ngày hội văn hóa, văn nghệ…
Cơ hội làm việc trong môi trường thời trang cao cấp, chuyên nghiệp và đầy sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

