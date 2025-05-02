Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Phối hợp với bộ phận chuyên môn triển khai việc thăm hỏi và tư vấn từ xa cho KH đang điều trị.

Tiếp nhận và giải quyết các phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ, lịch hẹn, và chuyển cho bộ phận chuyên môn trong trường hợp cần thiết

Nhập lịch hẹn khách hàng từ hóa đơn lên phần mềm theo quy định của Công ty: Myspa,...

Gọi nhắc lịch hẹn liệu trình cho khách hàng từ phần mềm theo ngày

Chăm sóc lại các khách hàng đến lịch liệu trình nhưng chưa đến điều trị

Gọi điện chăm sóc khách hàng dịp sinh nhật, khách đang trong liệu trình, khách hết liệu trình....

Hỏi thăm tình hình khách hàng sau điều trị.

Giới thiệu chương trình cộng tác viên

Hỗ trợ trực page/telesale nếu thiếu nhân sự

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Điều dưỡng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế thương mại, Đối ngoại, Marketing ,...

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, tin học văn phòng (Word, Power Point, các phần mềm thuyết trình khác)

Kỹ năng xử lý tình huống

Kỹ năng giao tiếp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống phòng khám, thẩm mỹ viện, bệnh viện...

Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương.

Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH

Nghỉ 12 ngày phép/năm

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Chế độ ưu đãi dành cho CBNV và người nhà CBNv

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ

