Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ
- Hà Nội: 44 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc
Phối hợp với bộ phận chuyên môn triển khai việc thăm hỏi và tư vấn từ xa cho KH đang điều trị.
Tiếp nhận và giải quyết các phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ, lịch hẹn, và chuyển cho bộ phận chuyên môn trong trường hợp cần thiết
Nhập lịch hẹn khách hàng từ hóa đơn lên phần mềm theo quy định của Công ty: Myspa,...
Gọi nhắc lịch hẹn liệu trình cho khách hàng từ phần mềm theo ngày
Chăm sóc lại các khách hàng đến lịch liệu trình nhưng chưa đến điều trị
Gọi điện chăm sóc khách hàng dịp sinh nhật, khách đang trong liệu trình, khách hết liệu trình....
Hỏi thăm tình hình khách hàng sau điều trị.
Giới thiệu chương trình cộng tác viên
Hỗ trợ trực page/telesale nếu thiếu nhân sự
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Yêu Cầu Công Việc
Sử dụng thành thạo Microsoft Office, tin học văn phòng (Word, Power Point, các phần mềm thuyết trình khác)
Kỹ năng xử lý tình huống
Kỹ năng giao tiếp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống phòng khám, thẩm mỹ viện, bệnh viện...
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương.
Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Quyền Lợi
Nghỉ 12 ngày phép/năm
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Chế độ ưu đãi dành cho CBNV và người nhà CBNv
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ
