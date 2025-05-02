Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng nhân sự: Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, làm hợp đồng lao động.

Quản lý nhân sự: Quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, quản lý chế độ phúc lợi.

Đào tạo nhân viên: Tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên mới và hiện tại.

Hỗ trợ các hoạt động hành chính khác: Quản lý văn phòng phẩm, sắp xếp lịch làm việc, hỗ trợ các bộ phận khác.

Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự: Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách về lương thưởng, phúc lợi.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về nhân sự: Báo cáo tình hình tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, v.v.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Hiểu biết về luật lao động là một lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế (Ví dụ: SAP SuccessFactors, BambooHR).

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

