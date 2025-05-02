Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Ngõ 75 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận và giải đáp những yêu cầu thắc mắc của khách hàng
Lên lịch và chủ động chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ
Lên lịch chăm sóc và nhắc lịch tái khám của khách hàng
Tư vấn khách cũ quay lại trải nghiệm dịch vụ
Theo dõi, cập nhật những chính sách ưu đãi của công ty để quảng bá đến khách hàng
Lên kế hoạch công việc để đạt KPI
Báo cáo hàng tuần với trưởng bộ phận/người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ trung thực, cầu thị, tích cực....
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin.
Giao tiếp tốt qua điện thoại.
Có khả năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm telesale hoặc chăm sóc khách hàng

Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 + Phụ cấp ăn trưa 780k/26 công + Được tặng Voucher làm đẹp 1 triệu/tháng + thưởng KPI
Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động
Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn
Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 88A đường 25/4, tổ 41 khu 3, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

