Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Ngõ 75 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận và giải đáp những yêu cầu thắc mắc của khách hàng

Lên lịch và chủ động chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ

Lên lịch chăm sóc và nhắc lịch tái khám của khách hàng

Tư vấn khách cũ quay lại trải nghiệm dịch vụ

Theo dõi, cập nhật những chính sách ưu đãi của công ty để quảng bá đến khách hàng

Lên kế hoạch công việc để đạt KPI

Báo cáo hàng tuần với trưởng bộ phận/người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ trung thực, cầu thị, tích cực....

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin.

Giao tiếp tốt qua điện thoại.

Có khả năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm telesale hoặc chăm sóc khách hàng

Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 + Phụ cấp ăn trưa 780k/26 công + Được tặng Voucher làm đẹp 1 triệu/tháng + thưởng KPI

Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động

Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin