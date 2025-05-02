Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

Chuyên viên tuyển dụng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Thương Mại Chung Cư Udic

- Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã thống nhất từng tháng và khi có phát sinh
Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả
Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng
Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn
Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Luật,...
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là tuyển vị trí kinh doanh
Kỹ năng sắp xếp công việc, có thái độ nghiêm túc đối với deadline, làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc
Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam
Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người, có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 12.000.000đ – 17.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 11.000.000 – 15.000.000 đ/tháng + Phụ cấp ăn trưa, gửi xe + Thưởng Chỉ tiêu tuyển dụng)
12.000.000đ – 17.000.000 VNĐ/tháng
Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tuyen-dung-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job354205
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty TNHH Thanh An
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty CP Savvycom
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông iDigit
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Letrading Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ICORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch vụ An Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công Ty TNHH Dịch vụ An Care
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm