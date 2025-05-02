Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã thống nhất từng tháng và khi có phát sinh

Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả

Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn

Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Luật,...

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là tuyển vị trí kinh doanh

Kỹ năng sắp xếp công việc, có thái độ nghiêm túc đối với deadline, làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc

Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam

Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người, có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 12.000.000đ – 17.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 11.000.000 – 15.000.000 đ/tháng + Phụ cấp ăn trưa, gửi xe + Thưởng Chỉ tiêu tuyển dụng)

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin