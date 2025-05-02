Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DOSEKIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ellipse Tower, 110 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng, quản lý team content, triển khai kế hoạch nội dung định kỳ cho các nền tảng mạng xã hội: Tiktok, Youtube,...

Phân công công việc, theo dõi và hướng dẫn đội ngũ Content để đạt KPI đề ra

Lên ý tưởng và kiểm duyệt nội dung video, bài viết, hình ảnh theo từng chiến dịch marketing và định hướng thương hiệu

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung đồng bộ và hiệu quả

Theo dõi hiệu suất nội dung, phân tích insight người dùng và đề xuất cải tiến

Đào tạo và truyền cảm hứng cho team

Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Leader / Team Lead Content Marketing hoặc tương đương

Có khả năng tổng hợp thông tin tốt và cảm thụ nội dung để đánh giá video của team

Có kinh nghiệm phân tích số liệu nội dung (biết đọc chỉ số cơ bản)

Am hiểu về xu hướng video ngắn, bắt trend nhanh, biết sử dụng công cụ chỉnh sửa cơ bản là một lợi thế (capcut, canva,...)

Có kỹ năng quản lý đội nhóm, quản lý deadline và làm việc đa nhiệm

Đam mê nước hoa, yêu thích thời trang, làm đẹp, có gu thẩm mỹ tốt

Có laptop để làm việc

Thử việc 01 tháng 85% lương

Tại CÔNG TY TNHH DOSEKIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn với mức lương cứng 12 - 15tr (deal theo năng lực) + thưởng (có thể lên đến 30tr)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Có cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, có cơ hội thăng tiến

Được đào tạo kỹ năng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp

Team building, BHXH đầy đủ theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOSEKIN

