Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 192 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên.
Lên lịch hẹn phỏng vấn, tham gia hỗ trợ phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Hỗ trợ nhân viên mới, đào tạo hội nhập văn hóa nội bộ công ty.
Theo dõi, đánh giá nhân sự mới.
Lên kế hoạch đào tào chuyên sâu, nâng cao chất lượng nhân viên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng
Có khả năng tìm kiếm ( hunter) ứng viên từ các kênh tuyển dụng như: MXH ( Facebook, Instagram, Tiktok,…); các nền tảng tuyển dụng ( TopCV, Vieclam24h,….)
Có khả năng làm việc độc lập, biết lên timeline cho công việc của mình. Có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến rõ ràng,Được đào tạo định kì trực tiếp từ bộ phận leader, ban Giám đốc. Các chế độ đi kèm (Lương/Thưởng...). Xét tăng lương theo định kì hàng quý.
Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.
Môi trường làm việc năng động,thân thiện, cởi mở, khuyến khích tư duy sáng tạo.
Tham gia các hoạt động liên hoan công ty hàng tháng, team buildings, du lịch ( không giới hạn số lượng tham gia trong năm )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số nhà 05 dãy BT2, Khu đô thị Văn Phú, Đường Văn Khê - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

